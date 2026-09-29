La UA presenta un bono cultural para alumnado de nuevo ingreso

Nuevo bono cultural de la Universidad de Alicante (UA) - UA

ALICANTE, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Alicante (UA) ha presentado un bono cultural que pretende acercar las artes escénicas a alumnado de nuevo ingreso y "facilitar su acceso" a la programación cultural universitaria. Se trata de una iniciativa impulsada por el Servicio de Cultura.

Con este bono, el estudiantado recién llegado podrá disfrutar de dos entradas gratuitas para actividades del programa Paranimf, que podrán utilizar para asistir a un mismo espectáculo con un acompañante o para descubrir dos propuestas diferentes. El bono será válido durante todo el curso académico 2026-2027, ha detallado la institución académica en un comunicado.

Mediante esta iniciativa, el Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria pretende que el alumnado conozca la oferta cultural de la UA desde su llegada al campus y descubra el programa Paranimf como un espacio de encuentro, ocio y creación artística. Solo durante este primer cuatrimestre, la agenda cultural de artes escénicas ofrecerá 14 espectáculos de "muy diversas disciplinas".

Con motivo de la Fiesta de Bienvenida del Museo de la Universidad de Alicante (MUA), que tendrá lugar el próximo jueves 1 de octubre y reunirá diferentes actividades culturales, entre ellas exposiciones, visitas guiadas y actuaciones musicales, el Servicio de Cultura instalará un punto promocional donde el alumnado podrá informarse, inscribirse y recoger su bono cultural. El estand estará disponible en dos franjas horarias, de 11.00 a 13.00 y de 19.00 a 21.30 horas.

Cada tarjeta del bono cultural incorpora un código personal que permite canjear las dos entradas gratuitas a través de vivaticket.com, la plataforma de venta de entradas de la UA, mediante el procedimiento habitual de reserva y sujeto a la disponibilidad de localidades.

Con esta iniciativa, la UA ha asegurado que refuerza su "compromiso con una cultura más accesible" y que apuesta por "incorporar al alumnado de nuevo ingreso a la vida cultural del campus desde el comienzo de su etapa universitaria".