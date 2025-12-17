La UA presenta un presupuesto de 288 millones para 2026, un 2,6% más

Archivo - Imagen de archivo del campus de la Universidad de Alicante (UA) - UA - Archivo

ALICANTE, 17 Dic. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de presupuestos de la Universidad de Alicante (UA) para 2026 asciende a 288.636.419 euros, unos 7.264.491 más que el ejercicio anterior, lo que supone un aumento del 2,6 por ciento en comparación con las cuentas de 2025, cuando fueron de 281.391.929 y experimentaron una bajada del 5,1% respecto a 2024.

Así lo ha destacado este miércoles el vicerrector de Planificación Económica y Estratégica, Ángel Sánchez, durante la última reunión ordinaria del consejo de gobierno, según ha detallado la institución académica en un comunicado.

El documento, del que se ha informado en la sesión favorablemente y por unanimidad, pasará por el pleno ordinario del consejo social este jueves para su aprobación e incorpora un plan de inversiones centralizadas por valor de 9,6 millones de euros, así como el "desarrollo progresivo" de los presupuestos con perspectiva de género y la "consolidación" de los participativos.

Ese aumento del 2,6%, según Sánchez, "ha sido posible por el incremento de ingresos por tasas de matrícula", que alcanza un millón de euros más, y "por la subida de la cuantía de las transferencias corrientes, concretamente del plan plurianual de financiación, que han crecido 6,1 millones, lo que representa un crecimiento porcentual del 2,9".

GASTOS E INVERSIONES

En el capítulo de gastos, alrededor de 200 millones de euros corresponden a los de personal, cifra que aumenta un 4,6% en 2026, mientras que a corrientes se destinan casi 36,4 millones, 1,4 millones menos que en el ejercicio anterior.

Al respecto, el vicerrector ha explicado que la reducción de un 3,7% en este apartado "obedece a la entrada en pleno funcionamiento de la instalación de placas fotovoltaicas, lo que reduce el gasto de suministro eléctrico en 500.000 euros". En el resto de servicios externos, según ha precisado, "la disminución viene dada por la implementación de planes de racionalización de gastos".

Del mismo modo, las cuentas de 2026 incorporan un plan de inversiones centralizadas de 9,63 millones de euros, "financiado con remanentes de tesorería". Esta cantidad, ha indicado, se invertirá en diversas actuaciones "tanto de infraestructuras como de suministro de equipamientos".

Entre las principales actuaciones, Sánchez se ha referido al suministro de equipamiento de Pabellón 13, Ciencias III y aulas de simulación de Ciencias de la Salud, con una inversión de 2,3 millones; la "actualización y puesta a punto" de vitrinas de extracción de gases de laboratorio, con 1,4 millones, y la reforma del edificio Politécnica I (fases 1 y 2), con 808.000 euros, entre otras actuaciones de "reparación y mejora" de infraestructuras de la UA.

Asimismo, Sánchez ha destacado "la consolidación de los presupuestos participativos" y ha recordado que "el proyecto se puso en marcha como experiencia piloto en 2022 para el ejercicio 2023 y que ha ido concitando mayor participación cada año, con un aumento de propuestas presentadas del 72% en los tres últimos años".

Así, el vicerrector de Planificación Económica y Estratégica ha remarcado que "el número de iniciativas ha crecido en todos los colectivos, especialmente entre el alumnado, con un aumento del 172% para el mismo periodo de tiempo".

También ha resaltado "el desarrollo progresivo de los presupuestos con perspectiva de género" y durante la reunión ha expuesto el informe con los resultados de los programas implementados en el Centro de Empleo en 2024 y en el Servicio de Deportes en 2025, al tiempo que ha avanzado que en 2026 se hará extensivo al Servicio de Investigación.

Sobre los presupuestos de los centros, departamentos y vicerrectorados, el vicerrector ha reseñado que se mantienen "intactos" y que no hay "alteración" respecto a los del ejercicio anterior.

Con el informe favorable del consejo de gobierno, el proyecto de presupuestos pasará su examen definitivo este jueves en la reunión plenaria del consejo social, a quien corresponde su aprobación. La cita es a las 11.00 horas en la sala de juntas de la Sede Universitaria Ciudad de Alicante.

CALENDARIO

Entre otros puntos, el consejo de gobierno ha aprobado también el calendario laboral para 2026, que establece como días festivos locales de Alicante el 16 de abril, por Santa Faz, y el 23 de junio, por las Hogueras.

En línea con las acciones acometidas en el plan de ahorro que se vienen desarrollando para "minimizar el consumo de energía y reducir el coste derivado", se establecen los periodos de actividad atenuada para Semana Santa y de Navidad, en las que se identificarán qué unidades han de permanecer con servicio a través de una circular de Gerencia, y, en la misma línea, se establece como preferente para las vacaciones anuales del personal el periodo comprendido entre el 3 y el 23 de agosto.

Asimismo, se ha aprobado el calendario de matrícula y de celebración de las pruebas de acceso para mayores de 40 años para el curso 2025-2026. La matrícula podrá formalizarse entre el 2 y el 20 de febrero y la entrevista personal será el 20 de mayo. Toda la información está disponible en el Portal de Acceso para Mayores (25, 40 y 45 años).