La UA y la UMH suspenden la actividad presencial por la alerta roja por lluvias

Archivo - Campus de la Universidad de Alicante (UA) - RAFA PASTOR GUTIÉRREZ / UA - Archivo

VALÈNCIA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Alicante (UA) y la Universidad Miguel Hernández (UMH) han suspendido para este viernes la actividad universitaria presencial en sus campus ante la alerta roja por lluvias en el litoral sur de Alicante activada por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat.

En concreto, la UA ha activado el nivel de emergencia rojo desde este viernes. Mientras esté vigente, se suspende "hasta nuevo aviso" toda actividad universitaria presencial, anuncia la institución académica en redes sociales.

La UMH, por su parte, ha decretado el nivel 4 (rojo) de alerta en sus cuatro campus: Elx, Sant Joan d'Alacant, Altea y Orihuela, lo que implica que todos los edificios permanecerán cerrados y se cancelarán todas las universidades dentro de los cuatro campos, explica también en redes.