UCIN rompe el pacto de gobierno en Callosa de Segura (Alicante) por "el incumplimiento de la alternancia en la Alcaldía"

ALICANTE, 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Unión de Ciudadanos Independientes (UCIN) en el Ayuntamiento de Callosa de Segura (Alicante) ha anunciado la ruptura del pacto de gobierno municipal "tras el incumplimiento del acuerdo de alternancia en la Alcaldía", que actualmente ostenta la socialista Amparo Serrano.

Mientras, el PSPV se defiende al asegurar que "se acordó que los cabezas de lista de ambas formaciones en las elecciones de 2023, Fran Maciá por el PSOE y Javier Pérez por UCIN, no se postularían como candidatos a la investidura en el contexto de ese acuerdo, con el fin de facilitar la construcción de una alternativa de gobierno". En este punto, los socialistas han mostrado su "disposición a mantener y cumplir" el pacto y han instado a la formación independiente a que también "lo haga".

Por un lado, en un comunicado, UCIN ha remarcado que el 3 de septiembre de 2024 llegó a un acuerdo con PSPV e IU "con el objetivo de garantizar la estabilidad institucional y desarrollar un proyecto de gestión compartido" en la localidad.

"Dentro de ese acuerdo se estableció, entre sus elementos fundamentales, la alternancia en la Alcaldía en dos periodos de igual duración durante el mandato: un primer periodo encabezado por el PSOE y un segundo que correspondería a UCIN", añade.

"LEALTAD INSTITUCIONAL"

Este grupo municipal ha defendido su actuación en este tiempo "con responsabilidad, lealtad institucional y voluntad de colaboración, contribuyendo al trabajo del equipo de gobierno y al cumplimiento de los compromisos adquiridos" con vecinos y vecinas.

UCIN ha afirmado que, "llegado el momento previsto para hacer efectiva la alternancia acordada", propuso de candidato a Javier Pérez y que el PSOE trasladó "su decisión de no proceder al cumplimiento de dicho compromiso por no aceptar al candidato".

"Ante esta situación, el grupo municipal UCIN entiende que se ha producido un incumplimiento del acuerdo que sustentaba la coalición de gobierno. Por este motivo, UCIN ha decidido dar por finalizada su participación en el pacto de gobierno suscrito al inicio del mandato", ha añadido.

Y ha aseverado: "En coherencia con esta decisión, los concejales de UCIN pondrán a disposición de la Alcaldía todas las delegaciones y responsabilidades de gobierno que venían desempeñando hasta la fecha, Seguridad Ciudadana, Deportes, Hacienda, Transparencia, Personal y Modernización".

"No obstante, y por responsabilidad institucional, dichas funciones se seguirán ejerciendo únicamente para garantizar la gestión ordinaria hasta que se formalicen los correspondientes decretos de cese", ha abundado.

En este contexto, UCIN ha reafirmado su "compromiso con el interés general del municipio" y que "continuará trabajando desde la responsabilidad institucional", con "el mismo objetivo" que, según señala, ha guiado su actuación desde el inicio del mandato, que es "contribuir al progreso y al bienestar" de la población.

"SENTIDO DE LA RESPONSABILIDAD"

Como respuesta, el PSPV de la Vega Baja ha emitido un comunicado en el que ha incidido en que el pasado 3 de septiembre de 2024 los socialistas, UCIN e IU alcanzaron el acuerdo para el ejecutivo local "ante la incapacidad manifiesta del gobierno en minoría formado por PP y Vox para garantizar la estabilidad institucional del municipio".

"En la negociación de aquel acuerdo participaron, junto a los responsables locales de las formaciones políticas, las direcciones autonómicas y comarcales tanto del PSPV-PSOE como de los independientes de UCIN, con el objetivo de desbloquear la situación política que atravesaba el consistorio y dotar a la ciudad de un gobierno estable", ha aseverado.

Los socialistas de la comarca han indicado que "se trató de una negociación compleja, ya que los grupos implicados contaban con trayectorias políticas largas y en muchas ocasiones contrapuestas". "Sin embargo, la responsabilidad compartida de dar una solución a la situación de la ciudad permitió alcanzar un acuerdo basado en concesiones y consenso por parte de todos los participantes", han abundado.

Así, el PSPV afirma que aquel acuerdo fue un "gesto valiente, pensando en la gobernabilidad del municipio", que "unos" han "cumplido a rajatabla", y cree que el relevo en la Alcaldía, "contemplado dentro del pacto entre ambas formaciones políticas", debe hacerse "con absoluta normalidad y con sentido de la responsabilidad".

"Entre los puntos principales del acuerdo se establecía que PSOE y UCIN ostentarían la Alcaldía durante la legislatura, distribuyendo el tiempo restante a partes iguales. De esta forma, el PSOE asumiría la alcaldía desde septiembre de 2024, produciéndose el relevo en febrero de 2026", aseguran los socialistas.

"NI FRAN MACIÁ NI JAVIER PÉREZ"

Igualmente, agregan que ese pacto "contemplaba un reparto de la Alcaldía" y que ni el socialista Fran Maciá ni el independiente Javier Pérez, propuesto por UCIN, "optarían a la investidura para facilitar la gobernabilidad del municipio".

Desde el PSOE Vega Baja subrayan que "los socialistas de Callosa de Segura han cumplido escrupulosamente lo pactado". En este sentido, aseveran que la actual alcaldesa, Amparo Serrano, "ha organizado incluso su regreso a las aulas teniendo en cuenta el calendario previsto para llevar a cabo el relevo en la Alcaldía conforme al acuerdo firmado".

Los socialistas de la Vega Baja han reiterado su "disposición a mantener y cumplir" el acuerdo alcanzado en septiembre de 2024 y confían en que UCIN también lo "haga". "Esperamos que UCIN, como ya hemos trasladado a sus responsables autonómicos, cumpla con sus compromisos para poder continuar con un acuerdo de gobierno que claramente ha sido beneficioso para la ciudad de Callosa de Segura", sentencian.