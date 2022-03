La UCO intercepta una comunicación que implicaría a Zaplana con los fondos investigados en Erial: "Nuestro amigo"

VALENCIA, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha interceptado una comunicación que implicaría al exministro de Trabajo con el PP y expresidente de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana con los fondos investigados en el caso Erial procedentes de comisiones presuntamente ilegales: "Prefiero no seguir hablando de este asunto hasta reunirme con nuestro amigo".

Se trata de una conversación vía WhatsApp entre Fernando Belhot, supuesto fiduciario de Zaplana, y el empresario investigado Carlos Gutiérrez, que la UCO ha incorporado a un informe que recientemente ha remitido al Juzgado de Instrucción número 8 de València, encargado del caso Erial, en el que se investiga el supuesto pago de las comisiones recibidas por las adjudicaciones del servicio de ITV y el Plan Eólico Valenciano.

Precisamente en este mismo informe también se apunta a viajes en yate y vuelos de Zaplana abonados por empresas vinculadas con un empresario por el que medió ante Bancaja para lograr una operación de refinanciación.

Una parte importante del texto de la UCO está dedicada a establecer vinculaciones de Zaplana con fondos procedentes presuntamente de comisiones ilícitas.

En concreto, los agentes se detienen en el pago de 2,2 millones de euros de Nuevo Sol Granadella a la sociedad Natland en 2009, fecha que coincide con las transferencias que hizo Imision International a Natland con supuestas comisiones de la privatización de las ITV y del Plan Eólico.

Al respecto, existe una conversación a través de la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp entre Gutiérrez y Belhot que se prolongó durante varios meses y en la que en varias ocasiones se hacía referencia a Zaplana.

En esta conversación se referirían a Zaplana como "nuestro amigo", apunta la UCO, lo que se desprende del contexto de la conversación o las referencia a una reunión que habrían mantenido los tres --junto con el 'expresident'-- en el hotel Wellington.

"Mira Fernando, el día que estuvimos los tres reunidos en el Wellington quedamos que se firmaba un documento con Natland, que tú recogías la firma y que se anexaba una copia de un documento de pago... Dos días después viniste tú y lo cambiaste por una carta (...) Te vuelvo a repetir que este documento que tú has enviado, mal redactado, sería ponernos a todos en una situación peor que la que estamos ahora", le comentaba Carlos Gutiérrez a Belhot.

Y el fiduciario contestaba: "No fue así, todos lo sabemos. Prefiero no seguir hablando de este asunto hasta reunirme con nuestro amigo".

Gutiérrez le respondía: "Estupendo. Quedo pendiente a que me digas. E insisto en vernos los tres de nuevo. Aprovechar para enseñarle el documento que has enviado y que quieres que se firme". Belhot le replicaba: "Te asombrarías si supieras que está de acuerdo". El empresario apuntaba: "Sin duda. Pero cada día me sorprende algo nuevo. No creo que quiera suicidarse. Ya hablare yo con él también".

La UCO advierte de que del contenido de este fragmento se "evidencia" la implicación que tendría Zaplana en este asunto de los fondos, "llegando a condicionar Belhot el continuar hablando del mismos hasta que no se reúna con él o exponiendo que está de acuerdo con la forma de actuar que propone".

A los agentes les parece así mismo "especialmente significativo" que Gutiérrez expusiera, en aparente relación a Zaplana y vinculándolo a que se materializara el documento que proponía Belhot, que "no creo que quiera suicidarse". A juicio policial, el uso del término "suicidarse" sería "claro" en cuanto a las consecuencias que para Zaplana podría suponer la confección de ese documento y que podrían venir motivadas por su vinculación con la mercantil Natland y los fondos a ella transferidos.

REUNIÓN EN MADRID

Previamente a esta conversación, se produjo una reunión entre Zaplana, Gutiérrez y Belhot, en noviembre de 2015, en el hotel Wellington. Del registro efectuado en el despacho del supuesto fiduciario se intervino un documento en el que éste efectuaba una serie de anotaciones a modo de resumen de las diferentes reuniones que mantuvo durante su viaja a España.

En ese documento se recogen las anotaciones que se corresponderían con la reunión, aludiendo literalmente: "Carlos Gutiérrez: quedamos en elaborar una declaración de haber recibido todo y no tener más nada que reclamar de Natland. Edu sugiere que la firma suya la ponga ante notario, pero no le dio el tiempo para preparar la declaración a su abogado y quedó en enviármela esta semana. Reclamarles", exponía.