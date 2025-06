UGT y CCOO critican la "irresponsabilidad" del Consell con los pagos a farmacias tras dar "beneficios fiscales a ricos"

VALÈNCIA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general de CCOO PV, Ana García, y su homólogo en UGT PV, Tino Calero, han reprochado la "irresponsabilidad" del Consell al retrasar los pagos a las farmacias, cuando ha convertido la Comunitat Valenciana en la que "más beneficios fiscales ha aplicado a ricos".

Así lo han señalado, a preguntas de los medios de comunicación antes de una reunión entre las direcciones de ambos partidos, después de que la semana pasada el conseller de Sanidad, Marciano Gómez, trasladase a los presidentes de los tres Colegios de Farmacéuticos de la Comunitat Valenciana que la no aprobación del FLA extraordinario por parte del Gobierno de España "retrasará un mes los pagos a las farmacias".

Tino Calero ha señalado que "es evidente que el FLA extraordinario no ha llegado, pero también es evidente que el gobierno valenciano ha aplicado una política fiscal en el ámbito de la Comunitat Valenciana que, tal y como dice la AIReF, es la comunidad que más beneficios fiscales ha aplicado a ricos". "Por lo tanto, ha dejado pasar la posibilidad de incrementar la recaudación fiscal en una situación de crecimiento económico y esto también ha tenido un impacto en los recursos de los que dispone la comunidad", ha lamentado.

El dirigente de UGT PV ha recalcado que la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana es "un problema estructural" y que "la solución tiene que venir, evidentemente, por una reforma del sistema de financiación", pero "lamentablemente, la situación de asfixia de la Comunitat Valenciana se ha visto agravada por la política fiscal del gobierno valenciano".

Por tanto, Calero considera que "una parte de responsabilidad, en esta situación y en los impagos que en estos momentos tendrán las farmacias valencianas y pueden tener otras empresas" también es del Consell. "Lo que no es puede es, por un lado, reclamar recursos y, por otro lado, perder la oportunidad de continuar recaudando ingresos que son muy necesarios para el mantenimiento de servicios públicos", ha insistido.

REFORMA FISCAL

En términos similares, la secretaria general de CCOO ha reconocido que es importante la aprobación del FLA extraordinario y que los sindicatos lo reclamarán, pero que el retraso en los pagos "es una irresponsabilidad del gobierno valenciano, que desde que tomó posesión inmediatamente lo primero que hizo fue reducir impuestos". "Ellos mismos hablaban de dejar de recaudar en el primer año más de 350 millones de euros. Pues igual con ese dinero podrían haber pagado las farmacias perfectamente", ha apostillado.

García ha señalado que es "fundamental" el cambio de modelo de financiación, que no ha sido posible porque "los dos grandes partidos todavía no han hecho los esfuerzos necesarios". La dirigente sindical ha defendido que este cambio de modelo autonómico debe ir acompañado de "corresponsabilidad fiscal" y de "una reforma fiscal para recaudar más de quien más tiene y tener más recursos en el sistema", además de la condonación de la deuda "ilegítima" y un fondo de nivelación transitorio.

"No pueden estar reduciendo impuestos para unos pocos con una mano y con la otra pidiendo esfuerzos al resto de comunidades autónomas para que vengan los recursos. Por lo tanto, creemos que dejar de pagar a las farmacias o a cualquier otra entidad o asociación o empresa que se les ocurra es una irresponsabilidad por parte del gobierno valenciano", ha agregado.

PLATAFORMA PER UN FINANÇAMET JUST

Sobre el rechazo de los sindicatos y la patronal a convocar la Plataforma per un Finançament Just, García ha insistido en que "se estaba intentando hacer una utilización" de ella. "Lo ue no vamos a consentir es que nadie, ningún partido político, utilice la plataforma para políticamente golpear a no sé quién, nos da lo mismo la utilice quien la utilice", ha asegurado.

En ese sentido, ha afirmado que "no tiene mucho sentido" que se reúna "mientras no haya un compromiso real por parte de todas las organizaciones de que lo que vamos a hacer en la plataforma es reivindicar por un consenso y por conseguir un modelo de financiación autonómica". "Lo que queremos es que se sienten las bases y que haya realmente una voluntad de los partidos políticos para que haya un cambio de modelo de financiación", ha agregado.