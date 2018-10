UGT-PV defiende los actos institucionales del 9 d'Octubre y "dejarse de otros que pueden ser calificados de sectarios"

Publicado 03/10/2018 12:32:35 CET

VALÈNCIA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT PV, Ismael Sáez, ha explicado este miércoles que el sindicato este año no se sumará a la manifestación vespertina del 9 d'Octubre porque defiende participar solo en los actos institucionales y "dejarse de otro tipo de actos que pudieran ser calificados, no sé si con justicia o no, de sectarios" para "no provocar una falta de unidad del pueblo valenciano".

Sáez, antes de antes de intervenir en la apertura de la Escuela 'Sociedad y Trabajo' de UGT-PV 2018, ha aclarado que con esta decisión UGT-PV "no quería abrir ningún debate sino más bien cerrarlo o ni siquiera eso".

En ese sentido, ha mantenido que el Gobierno de la Generalitat "representa la unidad de los valencianos, la defensa de su cultura, y de su lengua de manera suficiente".

Por ello consideran que los actos de la tarde "tenían una razón de ser en su momento que a nuestro juicio hoy, con la actual composición parlamentario y Gobierno de la Generalitat, carece de sentido" y "están provocando justamente lo contrario, una falta de unidad del pueblo valenciano que creemos que es imprescindible"

Al respecto, ha recordado que en la Comissió del 9 d'Octubre

ya defendieron que "había que sumarse a los actos que convocaba la Generalitat y el Ayuntamiento y dejarse de otro tipo de actos que pudieran ser calificados, no sé si con justicia o no, de sectarios".

"Y es lo que hemos hecho, nada más, buscar el 9 d'Octubre como un día de fiesta y de unidad de los valencianos haciendo el seguimiento de los actos institucionales que tanto el Ayuntamiento como la Generalitat convocan", ha apostillado.