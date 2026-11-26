Archivo - Grupo de docentes se manifiestan en Castelló. ARCHIVO. - Carme Ripollés - Europa Press - Archivo

CASTELLÓ, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

UGT Serveis Públics PV ha presentado una queja ante la Junta Electoral Provincial de Castelló para expresar "su más absoluta disconformidad" con el acuerdo del organismo del pasado 20 de noviembre por el que se prohíbe la manifestación por una enseñanza pública, de calidad y en valenciano convocada para este sábado 28 de noviembre, jornada de reflexión.

El sindicato considera que esta decisión es "arbitraria y vulnera gravemente la libertad sindical y el derecho fundamental de manifestación", por lo que ha instado al organismo a reconsiderar su postura, "una petición que ha sido desatendida", reconoce la organización sindical en un comunicado.

Para UGT, "lo más llamativo" de la resolución de la Junta Electoral de Castelló es que los órganos homólogos en València y Alicante han autorizado "con total normalidad" las mismas movilizaciones para la misma jornada del 28 de noviembre, pese a haber sido registradas por otras organizaciones sindicales cuyas legítimas afinidades ideológicas no se cuestionan.

"Que solo en Castelló se haya activado un filtro político contra las siglas de UGT deja en evidencia una diferencia de criterios inasumible", recalca la entidad.

Además, considera que "la resolución ignora deliberadamente la realidad de la convocatoria: la manifestación de Castelló es una movilización unitaria impulsada por diversas fuerzas sindicales y colectivos educativos, en la que UGT únicamente asumió la tramitación formal en esta provincia dentro del reparto organizativo acordado para todo el territorio valenciano".

La decisión de la Junta de Castello, además, "vulnera la propia doctrina del Tribunal Constitucional que ella misma reproduce en su escrito", ya que el texto "reconoce expresamente que la celebración de una manifestación en la jornada de reflexión no determina por sí sola su prohibición, y que esta solo puede vetarse cuando quede acreditado que su finalidad principal es 'la captación de sufragios', es decir, un acto material de campaña electoral".

"Pese a admitir que ninguno de sus argumentos por separado justificaría catalogar la marcha como un acto electoral, la Junta acaba prohibiéndola amparándose en motivos fútiles y forzados: que la fecha no coincide con ninguna 'efeméride', que reivindicar un modelo de enseñanza pública 'no es neutro' y que UGT mantiene una 'vinculación histórica en el imaginario de la población' con un partido político que concurre a las elecciones", reprocha el sindicato.

Tal y como ha trasladado UGT Serveis Públics en su escrito de queja, resulta "evidente que la finalidad de la movilización docente no es pedir el voto para ninguna candidatura". "Se trata de una reivindicación estrictamente laboral y social en defensa del profesorado y de la escuela pública", defienden.

Desde UGT Serveis Públics se rechaza "de plano" el intento de deslegitimar al sindicato en lo que parece "un intento de reducirlo a un supuesto apéndice de un partido".

La organización se siente "profundamente orgullosa de su historia centenaria, de su compromiso en la defensa de la República y de su papel decisivo en la conquista de las libertades". "Un orgullo que, en el ámbito educativo, tiene como referente ineludible el legado de las profesoras y los profesores de la República, que tanto hicieron por dignificar la escuela pública y universalizar la cultura", apostillan.

Sin embargo, recuerda a la Junta Electoral que, "desde la recuperación de la democracia, los partidos políticos y los sindicatos son instituciones plenamente autónomas, cada una con su función constitucional y su agenda propia". "UGT no es un partido político", zanjan.

Ante una resolución "tan carente de sustento jurídico y tan cargada de prejuicios ideológicos contra un sindicato concreto", UGT Serveis Públics del País Valencià invita a "reflexionar sobre la composición de una Junta Electoral Provincial".

"A la vista de este veto selectivo contra la comunidad educativa de Castelló, cabe preguntarse si la única neutralidad que verdaderamente está comprometida en esta jornada de reflexión no es la del profesorado que defiende la escuela pública, sino la de la propia Junta", señalan.