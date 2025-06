UGT Serveis Públics ejercerá de "contrapeso" y "muro de contención" a las políticas "de recortes" del Consell de Mazón

Morant ataca al gobierno valenciano y lamenta que los agentes sociales ahora "ya no tienen a un Consell aliado"

VALÈNCIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

UGT Serveis Públics ha garantizado que ejercerá de "contrapeso" y "muro de contención" ante las políticas "de recortes, privatizaciones y desmantelamiento" del Estado del Bienestar que, según la organización sindical, impulsa el Consell presidido por Carlos Mazón, todo ello con "valentía para combatir" estas situaciones.

Así lo ha puesto de manifiesto la secretaria general, Mayte Montaner, en declaraciones a los medios este jueves antes de inaugurar el II Congreso Nacional que la organización celebra estos días en València, bajo el lema 'Aportando valor', en el que ha participado la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant.

La responsable de UGT Serveis Públics ha garantizado que desde el sindicato defenderán los servicios públicos "porque son la base del Estado del Bienestar y sobre lo que se asientan nuestros principios y nuestros valores: la justicia social, la solidaridad y la igualdad".

Dicho esto, ha cargado contra el acuerdo de presupuestos del PP y "la ultraderecha" de Vox en la Generalitat, que ha provocado "una merma de los servicios públicos a nivel presupuestario", pero también "un ataque brutal al Estado del Bienestar", con "recortes en todos los ámbitos, no solamente a los agentes sociales, sino también a nivel de representación". "Esto, de alguna manera, es minar la democracia", ha censurado.

No obstante, ha matizado que esta posición "no quiere decir estar siempre a la contra", por lo que, cuando "nos tengamos que sentar, nos sentaremos a negociar siempre", aunque "si es necesario nos movilizaremos y, si no nos queda otra vía de solución, acudiremos a la vía judicial y ejerceremos la denuncia pública de cada recorte y de cada situación que veamos de merma de nuestro Estado del Bienestar", ha garantizado.

MORANT: EL CONSELL "HA VUELTO A LOS RECORTES"

Por su parte, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha deseado "muchísima suerte" a UGT Serveis Públics en esta "nueva etapa" que empieza de manera "radicalmente distinta" a la anterior, iniciada en 2021. Entonces, ha recordado, "tras una pandemia habíamos aprendido socialmente que no había mejor estrategia y garantía de proteger a la ciudadanía que fortalecer los servicios públicos".

Sin embargo, según ha sostenido, ahora "vivimos en una realidad absolutamente contraria", con un Consell "que ha vuelto a los recortes en los servicios públicos, al abandono de la comunidad educativa, a crear problemas donde no los hay con esa consulta sobre la lengua que lo único que está generando es frustración y miedo entre las familias valencianas".

También ha acusado al Consell de "poner en peligro y cuestionar" el grado de Medicina de la Universidad de Alicante "de manera falsa" y ha lamentado: "En definitiva, vemos cómo los agentes sociales ahora ya no tienen enfrente a un Consell aliado en ese fortalecimiento de los servicios públicos".

Frente a ello, ha reivindicado que el Gobierno de España "sí que estamos" y que sabe "la importancia de los servicios públicos", por lo que ha garantizado que el Ejecutivo central "va a continuar trabajando impidiendo esos recortes y transfiriendo, como lo estamos haciendo, más dinero que nunca a la Comunitat Valenciana para que lo destine a los servicios públicos".

HOMENAJE A EMPLEADOS PÚBLICOS POR LA DANA

En la jornada de este jueves del II Congreso Nacional, UGT Serveis Públics ha rendido homenaje al conjunto de empleados públicos de las diferentes administraciones valencianas en reconocimiento a su "esfuerzo y dedicación" a la hora de atender a la población afectada por la dana del 29 de octubre.

En su intervención, la secretaria general, Mayte Montaner, ha subrayado que los servicios públicos son "los que salvan vidas", de ahí la necesidad de "salvaguardarlos de recortes y privatizaciones y de poner en valor a quienes hacen posible su funcionamiento, es decir, a los empleados y empleadas públicos". En esta línea, ha exigido "verdad y justicia para todas las víctimas" y ha condenado la gestión de la tragedia por parte del Consell.

Dicho esto, ha subrayado que ya en la pandemia de covid se puso de manifiesto la importancia de contar con servicios públicos "fuertes y bien dimensionados" porque son "los que dan sentido al Estado de Bienestar", a la democracia y los valores que defiende el sindicato, la igualdad y la justicia social.

En total, 14 delegados que formaron parte del dispositivo para hacer frente a la riada o que viven o trabajan en municipios afectados han recogido el galardón en nombre de sus compañeros. Han estado representados los sectores de sanidad, educación, servicios sociales, bomberos forestales, consorcio provincial, policía local, agentes medioambientales, postal y personal tramitador de las diferentes ayudas de la Generalitat, la Administración General del Estado y los ayuntamientos. En representación de todo el personal ha intervenido el bombero Helios Martín, del Consorcio Provincial de València.

"RETOS PENDIENTES"

El II Congreso Nacional de UGT Serveis Públics reúne estos días en València a 200 delegados de la Comunitat Valenciana y tiene por objetivo marcar la hoja de ruta de la federación para los próximos cuatro años. Durante el congreso se reflexionará sobre los "retos pendientes" para la modernización de las administraciones, con especial atención al papel de la inteligencia artificial, los nuevos perfiles profesionales o el relevo generacional en las plantillas.

Además, la gestión "eficiente y flexible" de los tiempos de trabajo, la transparencia, la ética pública, la sostenibilidad, la formación y las políticas de igualdad serán otros de los "temas clave" del programa de acción sujeto a debate. Finalmente, este viernes, 27 de junio, tendrá lugar la proclamación de los resultados en las votaciones los distintos órganos y la proclamación de la secretaria general.