La última fase de València Ciutat del Running arrancará en febrero y ampliará el circuito a 7,8 km

VALÈNCIA, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las obras de renovación y mejora del Circuit València Ciutat del Running, que está llevando a cabo el Ayuntamiento -a través de la Fundación Deportiva Municipal (FDM)- y la Fundación Trinidad Alfonso, a lo largo del Jardí del Túria, iniciarán la tercera y última fase el próximo mes de febrero con lo que se ampliará el recorrido a 7,8 kilómetros.

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha visitado este viernes las obras, que han avanzando en torno a la mitad del circuito, que se encuentra abierto en los tramos terminados. Ha estado acompañada por la concejala de Deportes y presidenta de la Fundación Deportiva Municipal, Rocío Gil, así como por el director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez y el responsable de comunicación de la entidad, y personal técnico municipal, Álex Heras.

La mejora del Circuit València Ciutat del Running se está acometiendo en tres fases: sustitución del alumbrado, renovación del pavimento y ampliación. "La Fundación Trinidad de Alfonso, que nos ha ayudado desde el principio, desde hace diez años fueron los que impulsaron este circuito y nos siguen ayudando con el mismo", ha subrayado Catalá.

La primera edil ha afirmado que "este proyecto emblema de la ciudad cuenta con un presupuesto total cercano a los cuatro millones de euros, gracias a la colaboración público-privada".

"Siempre digo que es un lujo tener personas y empresas que creen en su ciudad y que apuestan con hechos y con recursos", ha asegurado la alcaldesa, quien ha destacado que "hay que agradecer a la Fundación Trinidad Alfonso que nos haya llevado de la mano hacia ese concepto de la València deportista y la de los hábitos saludables de alimentación.

RENOVACIÓN DEL ALUMBRADO

Los trabajos de sustitución de todo el alumbrado del trazado finalizaron el pasado noviembre y contaron con un presupuesto de 225.000 euros. La actuación, impulsada por la FDM, supuso la instalación de farolas adaptadas al entorno natural y verde del antiguo lecho del río, con nuevas luminarias LED de alta eficiencia, capaces de proporcionar una iluminación más potente y una mayor seguridad.

En esta primera fase se han sido sustituidas las balizas empotradas por columnas de alumbrado con brazos orientados. Se trata de más de 200 farolas en todo el trazado actual de 5,7 kilómetros.

La Fundación Trinidad Alfonso está acometiendo ya la segunda fase, que comprende la renovación por completo de todo el pavimento de los 5.731 metros del actual circuito, que supone un coste de 900.000 euros. Ya están abiertos para la práctica del deporte los tramos I, II y IV, mientras que en la actualidad se está trabajando en los tramos III, V y VI.

"El circuito lleva diez años de funcionamiento con unos usos tremendos de más de 700.000 al año y ya tocaba poner el pavimento en condiciones", ha dicho, por su parte, el director de la Fundación Trinidad Alfonso, Juan Miguel Gómez, quien ha puntualizado que "la idea es que a finales de enero, primero de febrero, se pueda finalizar ya el cambio de pavimento de los cinco kilómetros".

Catalá ha resaltado que el carril "no solo es el río", sino que el antiguo cauce ya es un "ejemplo". Es el parque lineal "más exitoso e importante" de Europa y un "ejemplo de colaboración público privada". Al hilo, ha comentado que "la última fase es la que más les ilusiona, porque elimina el concepto de '5K' y se pasará a tener un circuito de más de siete kilómetros".

AMPLIACIÓN DEL TRAZADO

La tercera fase tiene como objetivo la ampliación en más de dos kilómetros del trazado del Circuit València Ciutat del Running, que tendrá finalmente una longitud de 7,8 kilómetros y conectará con el final del parque fluvial del río Túria. En este sentido, Catalá ha asegurado que "la ciudadanía en general y los deportistas en particular podrán disfrutar de un circuito al aire libre completamente renovado".

El presupuesto está estimado en dos millones de euros. La prolongación mantendrá el mismo ancho de 2,6 metros y las mismas características técnicas. También se aprovechará para renovar la señalética del trazado deportivo, que contendrá información útil como la ubicación de los desfibriladores más cercanos de las instalaciones deportivas municipales.

El inicio de esta última fase de renovación del circuito de running está previsto para el próximo mes de febrero, gracias al convenio firmado el pasado mes de julio entre la Fundación Trinidad Alfonso y el Ayuntamiento de València.

Según han informado, esta iniciativa pretende responder a la creciente demanda de espacios deportivos adecuados y seguros en la ciudad y potenciar la práctica del running en un entorno privilegiado y arbolado.

El acuerdo, que tendrá una duración inicial de cuatro años y una posible prórroga de otros cuatro, contempla la construcción de un nuevo tramo de aproximadamente 2.100 metros, que empezará bajo el puente del Àngel Custodi y acabará al final del parque fluvial del río.

La ampliación da respuesta a la popularidad y éxito del circuito actual, que registra cerca de 800.000 usos anuales, y trata de dar mayor servicio a una zona de alta densidad residencial y con potencial de nuevos usuarios.

La Fundación Trinidad Alfonso asumirá los costes de construcción y mantenimiento de los 2.100 metros de trazado nuevo y mantendrá el compromiso de mantenimiento en los 5.731 actuales.

Al hilo, la alcaldesa ha manifestado que "el circuito es una de esas joyas que tiene este antiguo cauce del río Túria, con unos usos tremendos, y que forma parte del concepto de ciudad que tenemos, que es una ciudad que no corre, que vuela y que tiene una maravillosa maratón, un circuito estupendo de corredores y que se ha afianzado en esta disciplina deportiva".

Finalmente, el director de la fundación ha pedido disculpas a los usuarios del circuito '5K', porque durante un mes y algo están desviándoles el recorrido: "Pedir disculpas y confíen que cuando se abra, dentro de nada, van a sentir que ha valido la pena esas molestias".