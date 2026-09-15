La UME se moviliza a un incendio forestal declarado en Tuéjar (Valencia)

VALENCIA 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Unidad Militar de Emergencias (UME) se ha movilizado pasadas las 19 horas para ayudar en las tareas de control del fuego del incendio forestal declarado este martes en la localidad valenciana de Tuéjar.

El fuego, originado en la zona de la Cueva de las Palomas de Tuéjar, ha obligado al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat valenciana a establecer la situación 2 del Plan Especial de Incendios Forestales (PEIF).

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha informado en 'X' de que los efectivos del III Batallón de la UME, activados tras la solicitud de la dirección de la emergencia, se dirigen a la zona del fuego.

"Mucho ánimo a quienes lucháis contra el fuego. Recordad que es muy importante que todas y todos sigáis siempre la información por los canales oficiales", ha añadido Bernabé. Por su parte, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha reclamado "precaución y mucha colaboración con las autoridades".

La delegación de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la Comunitat Valenciana ha explicado que "aunque el humo en superficie es arrastrado hacia el noroeste, el incendio presenta un comportamiento convectivo". Así, "el humo asciende verticalmente y, a unos 2 kilómetros de altitud, encuentra vientos de otra dirección, de manera que la columna de humo se desplaza hacia el sur y el sudeste".

Según Aemet, la jornada de este martes ha sido "muy cálida", con 33°C en la zona, una humedad relativa del 30% o incluso inferior, y viento del sureste con rachas que superan los 30 km/h. La Agencia Estatal señala que seguirá soplando brisa del sureste con rachas de de 30 km/h en la zona del incendio. No obstante, la intensidad irá disminuyendo con la caída de la tarde. A primera hora de la noche quedará flojo variable con giro progresivo a brisas de valle del noroeste y vientos de ladera descendentes.

En concreto, son 14 los medios aéreos trabajando en estos momentos sobre el lugar, tres dotaciones y seis BRIFO del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, cuatro autobombas, cuatro unidades de Bomberos Forestales de la Generalitat, voluntarios de Chelva y Titaguas, así como dos Unidades de Prevención y efectivos de Guardia Civil y Policía de la Generalitat.