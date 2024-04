Unai Sordo: "Para abaratar las viviendas hay que movilizar vivienda vacía y construir en precios de alquiler asequible"

CASTELLÓ, 24 Abr. (EUROPA PRESS) - -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha apuntado hoy que para reducir el precio de las viviendas es necesario movilizar vivienda vacía, construir viviendas en precios de alquiler asequible y topar los precios de los alquileres en las zonas tensionadas.

El líder sindical se ha manifestado así en Castelló durante una rueda de prensa que ha ofrecido antes de intervenir en la asamblea del sindicato para conmemorar el Primero de Mayo.

Según ha señalado, se parte de un "error" en la concepción de las políticas de vivienda desde mediados del siglo XX, "pues en España se ha concebido la vivienda como un bien que es más parecido a un activo financiero que a algo que procura un derecho fundamental, y todas las políticas públicas y financieras han estado destinadas a que el precio de la vivienda subiera y no bajara".

"Ahora para reducir el precio de la vivienda hay que movilizar vivienda vacía y hay que construir vivienda en precios de alquiler asequibles, y esto requiere de un tiempo; y también hay que dopar los precios de los alquileres en las zonas tensionadas, y para eso hay una ley de vivienda que está bien orientada, pero que se ha quedado corta, básicamente porque permite el bloqueo y el boicot en las comunidades autónomas y el Gobierno no se ha atrevido a habilitar a los municipios para que puedan declarar zonas tensionadas".

Sordo ha advertido que "si no se toman todas estas medidas a la vez y con ambición, el precio de la vivienda va a seguir subiendo porque toda la orientación está para que esto sea así". "Hay que ser muy precavidos con los avales y las ayudas a este tipo de compra de viviendas porque, aunque puedan estar bienintencionados, a veces la consecuencia que tienen es que mantienen artificialmente altos los precios de las viviendas", ha añadido.

"Hay que ir a concebir la vivienda como un derecho básico de ciudadanía y esto implica ser muy ambiciosos, porque solo con construir más no sirve y solo con movilizar más vivienda vacía no sirve e, incluso, solo con topar los alquileres no sirve. Hay que hacer todo, y todo a la vez", ha concluido.