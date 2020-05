Unai Sordo (CCOO): "Por convicción o por interés la CEOE volverá a las mesas de negociación muy pronto"

VALÈNCIA, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, se ha mostrado convencido de que la CEOE "volverá muy pronto" a las mesas de negociación, ya sea "por convicción o por interés".

Así lo ha aseverado el dirigente sindical, en una entrevista en Plaza Radio que recoge Europa Press, preguntado por si cree que la organización empresarial regresará a las mesas tras haber dejado en suspenso el diálogo social por el acuerdo de PSOE, Unidas Podemos y Bildu para derogar la reforma laboral.

"Espero que vuelva, confío en la corresponsabilidad de la CEOE y si me pongo más exquisito diré que volverá porque más le vale: nos estamos jugando cosas muy importantes y no creo que la CEOE quiera quedarse fuera de un marco en el que se va a tratar la prórroga de los ERTE o un programa de reconstrucción para España", ha argumentado.

Sordo, que ha reconocido "la corresponsabilidad que la organización de empresarios ha tenido en estos tiempos" llegando a varios acuerdos, ha insistido: "Por convicción o por interés estoy convencido de que volverá muy pronto".

El secretario general de CCOO se ha mostrado crítico con que los cambios en la reforma laboral puedan estar sometidos a "tensiones políticas" que acaban en "esperpento". Negociar una supuesta derogación de la legislación laboral en el contexto de debate sobre el estado de alarma "evidentemente no es el mejor marco, porque el estado de alarma es una cosa prepolítica que tenía que ser aprobada prácticamente por unanimidad en el Congreso de los Diputados, puesto que es una cuestión de responsabilidad y de salud pública".

Sordo ha recalcado que ahora, con la pandemia de la Covid-19, hay que "afrontar las medidas urgentes, como los ERTE, la salvaguarda del empleo y los planes de reactivación". "Y a partir de ahí --ha continuado-- CCOO sigue aspirando a una corrección en profundidad de los elementos lesivos de la reforma laboral", que son "prácticamente todos". Por ello, se ha mostrado partidario de que se afronte por fases y "siendo conscientes de que el diálogo social será muy importante y hay que suscitar una mayoría parlamentaria".

SIN "DERECHO A VETO"

No obstante, ese diálogo social, ha advertido, "no puede equivaler a otorgar derecho de veto a nadie". "Cuando reiniciemos las negociaciones para recuperar derechos y hacer una legislación más útil habrá que intentar llegar a un acuerdo; pero si no llega, el Gobierno tiene que decidir y el Gobierno tiene un programa".

Para Unai Sordo, con 500.000 empresas en ERTE y 3,5 millones de afectados "nadie en su sano juicio piensa de verdad que este mes de mayo se puede derogar la reforma laboral lo ponga un papel o no lo ponga". Lo que ocurre es que se está "sobreactuando mucho".

"De facto --ha proseguido-- ya estamos derogando parte de la reforma laboral de forma parcial, como restringiendo despidos--. Estamos haciendo una legislación laboral de emergencia y cuando salgamos tendremos que ir retomando las agendas".

Sobre la duración de los ERTE, CCOO "comparte" que se mantengan los de fuerza mayor en aquellas actividades que objetivamente sigan teniendo restricciones como consecuencia de normas para evitar el rebrote de la pandemia. En todo caso, ha remarcado la importancia de que se pongan en marcha, también desde Europa, planes de inversión.

"TRIFULCA POLÍTICA"

Por último, ha comparado la situación de diálogo que se está produciendo en territorios como la Comunitat Valenciana o Castilla y León con la "trifulca política" que se da en el Congreso.

"La única variable previsible es la voluntad de sindicatos y organizaciones empresariales de buscar diálogo social y acuerdos útiles para la gente y la variable que se mueve mal es la estrategia política de algunas o algunas", ha concluido.