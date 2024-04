Unai Sordo(CCOO) pide al Gobierno "valentía" a la hora de legislar para que España alcance una situación de pleno empleo

CASTELLÓ, 24 Abr. (EUROPA PRESS) - -

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, ha pedido hoy "valentía" al Gobierno para adoptar medidas, leyes y normas con el objetivo de que España alcance una situación de pleno empleo porque -ha dicho- "para esto hacen falta políticas públicas ambiciosas y huir del conformismo y de la autocomplacencia".

Sordo se ha pronunciado así en una rueda de prensa en Castelló junto a la secretaria general de CCOO PV, Ana García, antes de intervenir en la asamblea del sindicato para conmemorar el Primero de Mayo.

"Hemos situado la reivindicación del pleno empleo como punto central, junto con la necesidad de un refuerzo de las políticas industriales y de desarrollo sectorial y una recuperación de los servicios públicos, poniendo especial énfasis en la necesidad de una estrategia de cuidados para el conjunto del país", ha subrayado.

El dirigente sindical considera que España está en disposición, en un medio plazo, "de dar el salto hacia una situación de pleno empleo, y para esto hacen falta políticas públicas ambiciosas y huir del conformismo y de la autocomplacencia". "Pedimos valentía al Gobierno a la hora de adoptar medidas, leyes y normas porque lo que se está dirimiendo en España son los fundamentos de la competitividad de nuestra economía a medio y largo plazo, y esos fundamentos no pueden volver a ser los que han sido en otras ocasiones, basados en los bajos salarios, en la precariedad laboral y en la fiscalidad baja", ha añadido.

En su opinión, "España está en disposición de transformar en buena medida su modelo económico y esto tiene que servir para generar mejores empleos, mejores servicios públicos, mejor fiscalidad y mejores condiciones de vida".

Sordo ha indicado que el sistema productivo español está en "récord histórico" de márgenes empresariales, "pues los márgenes empresariales van bien", lo que confluye -según ha apuntado- con la disposición de los fondos de recuperación europeos y los presupuestos de las distintas administraciones "que deben canalizar grandes cantidades de inversión pública a la economía en estos dos últimos años".

"Por tanto hay una posibilidad de movilizar inversion pública y privada en un contexto de tranformación del modelo energético que tiene que posibilitar que por primera vez España salga de una crisis reindustrializándose", ha resaltado.

El secretario general de CCOO cree que "es un momento clave para el sindicalismo en España porque los datos avalan que haciendo las cosas con medidas que se parecen más a las reivindicaciones de los sindicatos los resultados en términos laborales y económicos son más justos y eficaces".

"Buena parte de la buena marcha de la economía española tiene que ver con las medidas laborales que se han adoptado en los últimos cuatro años, particularmente con la contención del paro a través de los ERTEs en plena pandemia, con la subida del SMI, con la recuperación salarial, con la reforma laboral y con la revalorización de las pensiones", ha significado.

No obstante, Sordo ha señalado que "esto no puede dar pie al conformismo, pues en España sigue habiendo millones de personas con bajos salarios, situaciones de precariedad laboral, millones de horas extras que no se pagan y personas que, con salarios medios, no pueden acceder a una vivienda, y los servicios públicos no han recuperado la calidad necesaria".

"Exigimos valentía al Gobierno a la hora de legislar, que se recupere una potente agenda socio-laboral y socio-económica, y hay que situar un marco que regule las relaciones laborales más favorables para los trabajadores", ha destacado el líder sindical.

REDUCCIÓN DE LA JORNADA DE TRABAJO

Así mismo, Sordo ha subrayado que se ha avanzado con la subida del SMI, "pero es el momento de una reducción legal de la jornada de trabajo, y hay que hacerlo por ley, de manera que impulse a futuro reducciones posteriores de jornada a través de la negociación colectiva y que haga que los excedentes empresariales y las mejoras de la productividad que acarreará la digitalización de la economía beneficien no solo al capital, sino a los trabajadores".

Para CCOO también es "importante" habilitar formas para que haya un control efectivo del tiempo de trabajo y más poder para los trabajadores a la hora de determinar cómo se distribuye el tiempo de trabajo.

Al respecto, el secretario de CCOO ha apuntado que esta negociación se tiene que resolver antes de verano, "y si es, como muy tarde, en junio mejor", porque "la reducción de jornada es una negociación en la que hay que saber hasta dónde está el Gobierno dispuesto a llegar y hasta dónde es posible llegar a un acuerdo con las organizaciones empresariales y porque es importante lo que digan los convenios colectivos".

"Necesitamos tener nítido el panorama para la negociación colectiva de 2025 y posteriores años", ha manifestado Unai Sordo, quien considera "muy importante" poder alcanzar un acuerdo tripartito, posibilidad que no ve imposible, aunque ha apuntado la dificultad para meter a la CEOE.

"Es fundamental aprovechar que las energías renovables tienen en España un campo de extensión enorme y que puede ser un suministrador de energía barata que tiene que servir para atraer inversión productiva al país, en una transformación que ya es inevitable", ha afirmado el dirigente sindical.

Sordo cree que "Europa no puede seguir dependiendo del gas, del petróleo y del carbón en un contexto donde la guerra de Ucrania o las inestabilidades en Medio Oriente pueden traer consecuencias dramáticas si no se desarrolla una autonomía estratégica". "Hay que recuperar las políticas donde la colaboración público privada sea algo más que el parasitismo de una parte del capitalismo extractivo español sobre las rentas públicas", ha añadido.

PENSIONES

Por otra parte, Sordo ha negado que a España alguien le haya mandatado a recortar el sistema público de pensiones "ni desde Europa, ni desde América ni desde la luna de Valencia". "Lo que se ha apuntado es una estimación del incremento en gasto de pensiones que va a haber hasta mediados de siglo que entra dentro de los parámetros que veníamos manejando desde hace años. Sabemos que en 2048 va a haber bastante más gasto en pensiones porque habrá más pensionistas, con más años de vida y pensiones más altas", ha dicho.

La cuestión -según ha apuntado- "es ver cómo evolucionan variables como la generación de empleo, la cotización que generan esos empleo o la evolución demográfica del país para ir adoptando medidas paulatinas sobre los ingresos que permitan mantener un gasto en pensiones compatible con un sistema suficiente para 14 milloens de personas". "A España desde Europa solo se le está diciendo que sea consciente de ese incremento de gasto y que habilite las medidas que considere para hacer frente al mismo", ha concluido.