Unanimidad en Les Corts para que Barrachina y responsables de la presa de Buseo comparezcan en la comisión sobre la dana

Los cuatro partidos con representación en Les Corts (PP, PSPV, Compromís y Vox) han aprobado una solicitud de esta última formación para ampliar el plan de trabajo de la comisión de investigación sobre la dana para incluir las comparecencias del conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca, Miguel Barrachina, y de dos responsables de la presa de Buseo, una infraestructura titularidad de la Generalitat que se vio seriamente dañada con la riada de hace algo más de un año.

Así lo han acordado este lunes por unanimidad en la sesión de la comisión de investigación, por la que a lo largo del día han desfilado cuatro expertos: el catedrático de Derecho Civil de la Universitat de València Francisco Javier Orduña, el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos Teodoro Velázquez, el arquitecto Alejandro Escribano y el director del Centro de Investigación y Proyectos, Innovación y Sostenibilidad, Miguel Ángel Artacho.

También estaban previstos los testimonios del catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universitat Politècnica de València Ignacio Escuder y el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Miguel Ángel Carrillo, pero ambos han excusado su asistencia. Fuentes consultadas por Europa Press achacan estas situaciones al poco margen de antelación con la que la mesa de la comisión, controlada por el PP y Vox, convoca a los comparecientes.

En concreto, Vox había pedido que comparezca también en este foro parlamentario el conseller Miguel Barrachina, que ahora también ejerce como portavoz del Consell, así como el director de explotación de la presa, Pedro Javier Rivas, y el ingeniero hidráulico responsable de la instalación, Alberto Canet.

Además, había planteado incorporar como documentación el informe del incidente 35834231 emitido por el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat en respuesta al oficio de 8 de julio de 2025 remitido por el juzgado de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana.

También había pedido sumar el informe del director de explotación de la presa firmado el 16 de julio de 2025 emitido en respuesta al oficio remitido el 3 de julio por el juzgado a la Conselleria de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca; y el informe del director de explotación de la presa firmado el 22 de mayo de 2025 en respuesta al oficio remitido el 11 de abril por el juzgado.

BARRACHINA MANIFESTÓ ESTAR "ENCANTADO" DE ACUDIR

Por su parte, el conseller de Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca y portavoz del Consell, Miguel Barrachina, esgrimió la pasada semana, preguntado por esta solicitud, que la gestión de la presa de Buseo está privatizada y señaló al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, por ser el que preside el comité permanente de gestión de esta instalación, para dar las explicaciones relativas al día de la dana.

No obstante, se mostró "encantado" de acudir a la comisión de investigación sobre la dana de Les Corts, así como "al Congreso de España o donde me lo pidan, para decirles a todos que la información" sobre Buseo "la tiene el Partido Socialista, en el que milita Miguel Polo": "La tiene que dar él, que es quien, como dueño y propietario de todos los cauces fluviales y también de los ríos, debe dar cuenta de su actuación".

TESTIMONIOS DE TRABAJADORES DEL SAIH Y LA CHJ

Por otro lado, el PP, Vox y Compromís han dado luz verde a otra solicitud de ampliación del plan de trabajo de la comisión, en este caso formulada por los 'populares', para que comparezcan cuatro trabajadores que gestionan el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) y un funcionario del organismo estatal, y añadir como documentación las 'Normas de actuación en caso de fuertes lluvias y de riesgo de avenidas en el ámbito de la CHJ'. El PSPV ha votado en contra.