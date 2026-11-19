La UNED explora en Gandia cómo la tecnología ayuda al envejecimiento activo sin sustituir el contacto humano - UNED

VALÈNCIA, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las tecnologías interactivas pueden ofrecer nuevas oportunidades para promover la actividad física y la participación social de las personas mayores, pero su incorporación a los servicios sociales debe tener en cuenta un aspecto fundamental: la necesidad de relacionarse con otras personas y contar con acompañamiento humano.

Esta es una de las principales conclusiones de la segunda anualidad del proyecto TIIA- CoSAM (Tecnología Interactiva con Inteligencia Artificial para Combatir la Soledad no Deseada de forma Activa en Personas Mayores), desarrollado por un equipo investigador del Centro de Investigación PhyUM de la UNED, en colaboración con su Centro Asociado en Valencia, en el marco de un convenio financiado por la Generalitat.

El trabajo, dirigido por la catedrática de Inteligencia Artificial de la UNED Olga C. Santos, ha centrado este año sus actuaciones en Gandia (Valencia), con la colaboración del Ayuntamiento y del programa Radars, que ha facilitado la participación de personas mayores en situación de soledad no deseada.

"El equipo ha ampliado el enfoque de la investigación respecto a la primera anualidad, pasando de partir de una tecnología predeterminada a estudiar qué actividades pueden resultar más adecuadas para las personas mayores en situación de soledad no deseada y qué tecnologías podrían facilitar su práctica y su participación social", explica Santos en un comunicado.

Las experiencias piloto desarrolladas han contado con seis mujeres mayores que han experimentado "distintas formas de realizar actividad física con apoyo tecnológico: sesiones de taichi y baile con profesorado a través de plataformas en línea, así como aplicaciones de realidad virtual para practicar ambas actividades".

Divididas entre el centro de Radars y la sede de la UNED en Gandia, las usuarias han practicado taichi con el maestro Félix Castellanos (4.o Dan y director de la Escuela Tantien) y baile con la referente de la gimnasia valenciana Gema Terrades, alternando clases en línea con aplicaciones inmersivas de gafas de realidad virtual bajo la asistencia técnica de Rafael Tarazona y María García-Pozuelo.

Los investigadores ha optado por un entorno grupal y guiado tras constatar las barreras de manejo autónomo y la necesidad de tejer primero un vínculo de confianza.

Desde el consistorio gandiense, la concejala de Políticas Saludables, Liduvina Gil, subraya que el valor de la iniciativa reside precisamente en todo lo que rodea a la pantalla: "Compartir una sesión, aprender algo nuevo, reírse o descubrir que todavía podemos hacer cosas diferentes fortalece la autoestima y genera nuevas relaciones; la tecnología debe estar al servicio de las personas, pero nunca sustituir la escucha".

MODELO DE CIUDAD CUIDADORA

"Queremos seguir avanzando hacia un modelo de ciudad cuidadora, participativa e inclusiva, en el que envejecer signifique seguir teniendo proyectos, relaciones y espacios donde sentirse reconocido. Una ciudad en la que todas las generaciones tengan su lugar y nadie quede al margen por razón de edad o circunstancias personales", añade la edil.

En la misma línea se pronuncia Amparo Peyó Gregori, técnica del proyecto Radars del Departamento de Sanidad, Políticas Saludables y Calidad de Vida de Gandía, quien recuerda que llegar a quienes sufren mayor aislamiento exige "tiempo, escucha y mucha confianza".

Peyó destaca que estas sesiones han permitido a las mujeres sentirse participantes y protagonistas de una investigación real, demostrando que la innovación solo es útil en la comunidad si va acompañada de apoyo humano adaptado a los tiempos de cada persona. Esta evolución metodológica define el propio recorrido del proyecto.

Nacido en 2025 con el prototipo de realidad virtual MITAICHI -cuyos hallazgos se presentaron en el congreso internacional ACM UMAP 2026-, el consorcio decidió este año ampliar su mirada y sustituir en su acrónimo el término 'Inmersiva' por 'Interactiva'.

En lugar de imponer una herramienta concreta, los investigadores analizaron qué dinámicas resultan más atractivas para los mayores antes de seleccionar el soporte tecnológico más adecuado.

Los datos recogidos mediante encuestas y entrevistas, analizados por la investigadora Maribel Abril, reflejan una brecha de percepción: mientras que el 53,8 % de los mayores cree que aprendería rápido a usar estas herramientas tras recibir formación, solo el 22,2 % de sus cuidadores y convivientes comparte ese optimismo.

Además, casi la mitad de los usuarios (46,2 %) y hasta dos tercios de los profesionales y familiares (entre el 55,6 % y el 66,7 %) coinciden en que sería indispensable contar con asistencia técnica frecuente. En las evaluaciones cualitativas, las seis participantes celebran el uso de las gafas de realidad virtual, que despiertan curiosidad incluso entre las más reticentes, aunque dejan claro que prefieren las actividades presenciales porque les dan un motivo para salir de casa y socializar.

"Estos resultados proceden de un estudio exploratorio reducido y no permiten generalizar, pero nos dan claves valiosas para diseñar futuras intervenciones que respondan a sus circunstancias", puntualiza Abril.

MAYOR CONFIANZA

Para salvar la distancia entre el hogar y la calle, Olga C. Santos plantea utilizar la inteligencia artificial como un puente de entrenamiento previo. "Queremos explorar si practicar una actividad en casa con apoyo tecnológico puede dar a una persona mayor la confianza necesaria para incorporarse después a un grupo sin miedo a no conocer los movimientos. La tecnología podría ayudarle a prepararse, no para quedarse aislada, sino para salir y relacionarse", augura.

El diseño de estas soluciones ha contado con la participación activa de las usuarias en un taller de codiseño dirigido por la investigadora Alejandra Barbarelli, quien junto a Ángeles Manjarrés y Raúl Cabestrero ha elaborado también una guía de buenas prácticas para servicios sociales.

Barbarelli constata que, aunque las participantes pidieron seguir usando la realidad virtual, su prioridad seguía siendo acudir al centro en compañía: "Las soluciones deben diseñarse atendiendo no solo a las capacidades físicas, sino a las motivaciones y necesidades de relación social".

La investigación incorpora además una vertiente jurídica y ética a cargo de la abogada Mar Hermosilla, quien ha analizado los riesgos de los robots de compañía y los asistentes conversacionales basados en inteligencia artificial. El equipo investigador prevé profundizar en el análisis de los resultados obtenidos durante 2026 y preparar una publicación para una revista científica internacional.

Las conclusiones servirán también para orientar futuras actuaciones, con especial atención a la adaptación de las actividades a diferentes niveles de movilidad y aislamiento, la participación de las personas mayores en el diseño de las soluciones y la integración de las tecnologías en los recursos comunitarios y los servicios sociales.

Como resume el director de la UNED Alzira-Valencia, Alejandro Cerdá, la alianza entre universidad, Generalitat y Ayuntamiento de Gandia "demuestra cómo la investigación académica puede aterrizar en los servicios sociales locales para preparar futuras actuaciones domiciliarias y nuevas publicaciones científicas internacionales con un mismo principio rector: poner a las personas por delante de la máquina".