UNED Valencia abre el curso con un homenaje a las víctimas de la dana y reivindica "una universidad con alma"

UNED Valencia ha celebrado en la tarde de este viernes el Acto de Apertura del Curso Académico 2025-2026, que ha estado marcado por el recuerdo a las víctimas de la trágica dana del 29 de octubre de 2024 --de la que se acaba de cumplir el primer aniversario-- y el homenaje a la resiliencia de la comunidad educativa ante la catástrofe.

La ceremonia, que se ha desarrollado en la sede de la universidad en València y ha arrancado con un minuto de silencio por las personas fallecidas en las inundaciones, ha estado presidida por el rector de la UNED, Ricardo Mairal, acompañado por el director del centro asociado Alzira-Valencia, Alejandro Cerdá, y autoridades, entre ellas el director general de la Agencia Valenciana de Evaluación y Prospectiva (AVAP), Javier Oliver Villarroya, y la concejala de Educación del Ayuntamiento de Alzira, Virtuts Piera.

La lección inaugural la ha pronunciado la catedrática de Geografía de la Universitat de València Mª José Estrela Navarro con el título 'Un año tras la Dana de Valencia. Entre la memoria del desastre y el futuro climático'. La especialista ha subrayado que los datos "corroboran la aceleración del calentamiento global" y "no hay duda de que el cambio climático es un fenómeno global". No obstante, ha advertido que "no afecta igual a todas las regiones del planeta y los datos son muy preocupantes para el Mediterráneo".

"Tenemos que ser conscientes -ha aseverado-- de que el clima futuro ya depende en alguna medida de nosotros, los humanos, a lo que hay que sumar los factores naturales". "El futuro ya está aquí", ha proclamado la catedrática, que ha resaltado que estamos en un "momento crítico" en un territorio donde la población sigue creciendo, lo que hace necesario tomar medidas "urgentes y contundentes" para "aumentar la resiliencia". "He vist coses, he plorat molt", ha concluido Estrela citando al poeta Vicent Andrés Estellés.

En su intervención, el director de UNED Alzira-València, Alejandro Cerdá, ha señalado que el 29 de octubre de 2024 es "un día que marcará nuestra memoria colectiva como pueblo y como sociedad por el nivel y extensión de una devastación sin precedentes". Pero sin duda, ha enfatizado, "la pérdida de vidas humanas ha sido la mayor de las tragedias sufridas".

"Esta universidad sintió como propio el daño causado por tanta destrucción, y transmitió desde el primer momento su apoyo y servicio a las víctimas y damnificados", ha puesto en valor Cerdá, que ha expresado su "gratitud" al profesorado tutor, "que supo adaptarse a la urgencia del momento, redoblando esfuerzos" y a los más de 1.900 estudiantes que "viven, trabajan o comparten sus negocios en las zonas afectadas de la provincia de Valencia". "Estudiantes que nunca dejaron de corresponder a sus responsabilidades académicas para la continuidad de sus estudios y el compromiso con esta universidad", ha insistido.

Igualmente, ha expresado su deseo de "devolver tanta gratitud recibida, tantos gestos de comprensión y de apoyo, curativo, sincero que contribuyó sin duda a que no nos sintiéramos solos, y recordarnos una vez más que somos una comunidad universitaria, viva, unida, y solidaria".

De su lado, la edil Virtuts Piera ha defendido la educación como "una de las principales palancas de desarrollo personal y social" y ha remarcado que la presencia de la UNED en Alzira "es y continúa siendo un orgullo", mientras que Javier Oliver ha avanzado la intención de seguir trabajando con la UNED para "estrechar lazos".

"UNA UNIVERSIDAD CON ALMA"

Por su parte, el rector, Ricardo Mairal, ha llamado la atención sobre "la manera de hacer universidad" y ha compartido su "anhelo personal" de construir "una universidad con alma, donde convivan la cultura de la razón y del corazón". En este sentido, ha puesto como ejemplo a la sociedad valenciana y sus valores de "compromiso, solidaridad, respeto y sobre todo la esperanza" .

"Lo que necesitamos en la universidad con alma son espacios de reflexión ecuánime, solidaria y y respeto que permita recuperar la templanza y al serenidad", ha reivindicado el máximo responsable de la UNED, que ha abogado por la "cultura de la comprensión" porque "posibilita existencias que se den la mano". Ha hecho referencia "muy emocionada a las victimas de la dana y a sus familiares" y ha instado a tener siempre "muy presente su recuerdo".

Durante el acto, se han proyectado testimonios recogidos en un documental realizado por el Centro de Medios Audiovisuales de la UNED (CEMAV) sobre la barrancada y su huella un año después, que emite, además, el programa 'Universo UNED' de La 2 de TVE.

En la ceremonia, que ha contado con la actuación musical del trío Bèrnia, se han entregado además los diplomas y las becas a los alumnos egresados de los dos últimos cursos y se han repasado los principales hitos del pasado curso en la memoria. La interpretación del himno universitario 'Gaudeamus igitur' ha puesto el punto final.

AUMENTO DE ESTUDIANTES Y NUEVO EDIFICIO

El centro de la UNED en Valencia afronta un curso "ilusionante" en el que ha experimentado un "significativo" aumento de la matrícula. A falta de cerrarse el plazo extraordinario el próximo 4 de noviembre, supera los 7.200 estudiantes en sus grados (incluyendo las dobles titulaciones en Ciencias Políticas y Sociología y Derecho y Trabajo Social); másteres; microgrados; Curso de Acceso Directo a la Universidad +25 y +45 y enseñanzas de idiomas.

Y ha iniciado las obras de su nuevo edificio en el Complejo Educativo Misericordia. Estas instalaciones ocuparán una superficie de 1.600 m2 y contarán con aulas de tutoría, un espacio diáfano para exámenes y una moderna biblioteca. Se prevé contar con este espacio para el curso 2026-2027.