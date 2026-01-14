La Unió alerta de una oleada de robos de cítricos en la Plana Baixa de Castellón y pide mayor vigilancia

La Unió alerta de una oleada de robos de cítricos en la Plana Baixa - LA UNIÓ

CASTELLÓ 14 Ene. (EUROPA PRESS) - -

La Unió Llauradora ha alertado de una oleada de robos de la cosecha de cítricos en la comarca de la Plana Baixa y ha reclamado ante esta situación más vigilancia durante la campaña de recolección en todas las zonas productoras de la Comunitat Valenciana.

Según ha explicado en un comunicado, en la localidad de Betxí se han producido en los últimos días robos en dos fincas de alrededor de 36.000 kilos de la variedad Clemenvilla. Precisamente, esta mandarina tiene en la actualidad unos precios medios en campo bastante buenos.

El problema para los productores de esta variedad es que la cosecha se prevé un 55 por ciento más baja que la pasada y apenas se contabilizan 10.600 toneladas de fruta en toda la provincia de Castellón, por lo que cualquier robo merma todavía más su rentabilidad, ha apuntado la organización agraria.

La Unió ha señalado que el descenso de cosecha de cítricos está propiciando un alza de los precios y mayor valor de la fruta. "Esta circunstancia hace aún más atractivo el robo de las cosechas y por ello se requiere de un mayor control y vigilancia por parte de las fuerzas de Seguridad del Estado, de las policías locales y de las guarderías rurales municipales", ha añadido.

La organización trasladará a la Subdelegación del Gobierno estos hechos y solicitará una mayor coordinación de los efectivos policiales, sobre todo del Grupo ROCA especializado, durante esta campaña de recolección del cultivo más importante del campo valenciano.

REFUERZO DE RECURSOS

Por ello La Unió solicita un refuerzo de los recursos personales y materiales, sobre todo del Grupo ROCA, para que las fuerzas y cuerpos de seguridad puedan hacer un trabajo más eficiente y un esfuerzo en desarrollar e incorporar métodos innovadores tanto en la prevención de estos delitos, como en su persecución y resolución "como así demuestran los datos de bajo esclarecimiento de los sucesos".

En este sentido, solo uno de cada cuatro robos que se producen en el campo valenciano se resuelve finalmente, ya que de los 1.333 robos conocidos en la Comunitat Valenciana durante 2024 únicamente se esclarecieron 327, el 24,5%, ha subrayado la organización, que ha instado a perseguir el comercio de mercancía robada porque "está claro que si alguien roba es porque alguien se lo compra". "Es importante la vigilancia para intimidar, pero también el cumplimiento de la justicia y la persecución de los canales de comercialización ilícitos", ha dicho.

La organización insta por tanto a inspeccionar comercios o almacenes sospechosos de comercializar productos robados. Otra de las demandas de La Unió pasa por facilitar y agilizar la presentación de denuncias por parte de las personas afectadas, pues -según ha destacado- en muchas ocasiones desisten de interponerlas ante las dificultades que encuentran.

Carles Peris, secretario general de La Unió, ha señalado que "hay que tener en cuenta que, en ocasiones, los propios agricultores y ganaderos no denuncian por la dificultad que les supone hacerlo, con sistemas administrativos poco ágiles, así como por el desaliento ante la sensación de impunidad con que opera esta delincuencia". Peris ha indicado que desde La Unió recomiendan que se denuncie siempre porque si no hay los datos reales del problema, será más difícil que les hagan caso para encontrar soluciones.