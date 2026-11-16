La Unió cifra en 7,29 millones las pérdidas agrícolas por la granizada del sábado en el Baix Maestrat de Castellón

La Unió cifra en 7,29 millones las pérdidas agrícolas por la granizada del sábado en el Baix Maestrat - LA UNIÓ

Esta organización agraria y AVA-ASAJA solicitan ayudas y medidas fiscales a las administraciones

CASTELLÓ, 16 Nov. (EUROPA PRESS) - -

La Unió Llauradora cifra en 7,29 millones de euros las pérdidas ocasionadas por la intensa granizada registrada el pasado sábado en la comarca del Baix Maestrat, que ha afectado a un total de 5.600 hectáreas de cultivos agrícolas.

Los cítricos concentran la mayor parte de las pérdidas, tras ellos las hortalizas, después el olivar y en menor medida los frutos secos -almendra y algarroba-. Las localidades con mayores daños son Sant Rafel del Riu, Vinaròs, Canet lo Roig, Sant Jordi, Traiguera i Rossell.

La Unió considera "especialmente preocupante" la intensidad de este episodio meteorológico, que -según ha dicho- ocurrió en pocos minutos y ya bastante avanzado el mes de noviembre, y que ha sorprendido a los agricultores de la comarca por su virulencia. La granizada descargó con fuerza durante la tarde del sábado en algunas localidades, donde las calles y los campos quedaron cubiertos de blanco en apenas unos minutos, según la organización agraria.

Ante la magnitud de los daños, La Unió reclamará a las distintas administraciones un paquete de medidas similar al aprobado en otros episodios meteorológicos adversos para facilitar la recuperación de las explotaciones agrícolas perjudicadas.

En primer lugar, solicitará el reparto gratuito y urgente de productos fungicidas y cicatrizantes para los agricultores de las zonas afectadas, con el objetivo de evitar la aparición de hongos y otras enfermedades en las heridas ocasionadas por el impacto del granizo en los cultivos.

SEGUROS AGRARIOS

Respecto a los seguros agrarios, La Unió ha recordado que este tipo de adversidades meteorológicas está contemplado en el sistema actual y solicitará a Agroseguro que agilice al máximo las peritaciones de las parcelas dañadas para que los agricultores puedan cobrar cuanto antes las correspondientes indemnizaciones. Sin embargo, ha solicitado cambios en algunas líneas como el seguro de multicultivo de hortalizas "que se contrata muy poco debido a su inviabilidad ya que no compensa cuando llega un siniestro real, debido a cómo están diseñadas las franquicias y las peritaciones".

Asimismo, considera necesario complementar las coberturas del seguro con otras medidas de apoyo. En este sentido, reclamará ayudas destinadas a las personas titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas que hayan sufrido pérdidas superiores al 30 por ciento de su producción y dispongan de una póliza en vigor. Asimismo, propondrá al Ministerio de Agricultura que no se apliquen las franquicias de los seguros agrarios en los daños extraordinarios ocasionados por temporales y otras situaciones catastróficas en aquellas zonas afectadas gravemente por una emergencia de protección civil.

La organización también solicitará a la Generalitat, a través de la Conselleria de Agricultura, la aprobación de unas bases reguladoras que permitan establecer de forma inmediata ayudas directas, con fondos propios, para las personas titulares de explotaciones agrícolas y ganaderas perjudicadas por este episodio.

Entre las medidas económicas que planteará La Unió figura la condonación del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) correspondiente a las parcelas cultivadas y a las construcciones situadas en ellas. Para compensar la pérdida de ingresos de los ayuntamientos afectados, propone que el Estado habilite los recursos necesarios a través de los Presupuestos Generales del Estado.

En materia laboral, pedirá una bonificación del 50% de las cuotas de la Seguridad Social y el aplazamiento del otro 50% durante doce meses para los autónomos agrarios incluidos en el Sistema Especial que hayan sufrido siniestros con daños superiores al 30%.

ÁMBITO FISCAL

En el ámbito fiscal, reclamará una reducción del índice de rendimiento neto del IRPF para las producciones con pérdidas superiores al 30%, así como incrementar hasta el 20% los gastos de difícil justificación para los agricultores acogidos tanto al régimen de estimación objetiva como al de estimación directa.

Por último, La Unió solicitará el establecimiento de líneas de crédito preferenciales a cinco años, con un año de carencia y bonificación total de los intereses, destinadas a las explotaciones agrarias afectadas por siniestros que hayan provocado daños superiores al 30%.

La organización considera que la rapidez en la puesta en marcha de estas actuaciones resulta "fundamental" para que los agricultores puedan afrontar los costes de recuperación de sus parcelas y mantener la actividad productiva después de este nuevo episodio de adversidad meteorológica.

Por su parte, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) ha asegurado también que la tormenta de pedrisco y viento que el pasado sábado azotó la comarca castellonense del Baix Maestrat causó importantes daños en cosechas de temporada que, en algunos casos, estaban a escasos días de ser recolectadas. La asociación ha lamentado pérdidas en unas 5.000 hectáreas de hasta el 80% en campos de cítricos -mandarinas y naranjas aún pendientes de recogida-, aceitunas justo en plena campaña del olivar y hortalizas -alcachofas, lechugas, pimientos, entre otras-, además de siniestros en infraestructuras agrarias, vehículos y maquinaria.

Varios episodios de lluvias a lo largo de la tarde, acompañadas de granizo que llegó a alcanzar el tamaño de pelotas de ping-pong y fuertes rachas de viento, atravesaron una franja que discurrió entre San Rafael del Río hasta prácticamente la costa de Vinaròs, no de manera continua. Los términos situados alrededor como Traiguera, Rosell, Canet Lo Roig y Sant Jordi también sufrieron daños, así como zonas ya pertenecientes a Cataluña como Alcanar, donde se encuentran multitud de viveros, ha subrayado AVA-ASAJA.

Hoy ya se podían observar a pie de campo golpes en la piel de los cítricos e incluso la caída de frutos y hojas al suelo y la rotura de ramas. De igual modo, la piedra echó al suelo aceitunas que se encontraban en un momento muy avanzado de maduración. Las hortalizas de invierno también muestran daños graves que se irán concretando con mayor exactitud con el paso de los próximos días, ha añadido.

Dada la escasa superficie de la zona damnificada que estaba asegurada, AVA-ASAJA ha pedido a las administraciones la puesta en marcha de ayudas directas y medidas fiscales destinadas a los productores afectados por esta nueva adversidad climática. Al mismo tiempo, ha instado a Agroseguro a agilizar las peritaciones para que los productores puedan cosechar las frutas no dañadas y percibir rápidamente las oportunas indemnizaciones.