La Unió denuncia que Agricultura elimina las ayudas de este año para el sector cunícola de la Comunitat

VALÈNCIA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unió Llauradora i Ramadera ha denunciado que la Conselleria de Agricultura ha eliminado "de un plumazo y sin justificación alguna" las ayudas de este año de apoyo al sector cunícola de la Comunitat Valenciana que estaban dotadas con un presupuesto de 350.000 euros.

El pasado 21 de noviembre se publicó en el DOGV una resolución mediante la cual se ejecuta un recorte total del crédito consignado en la línea presupuestaria S1538, dotada con 350.000 euros y destinada al apoyo al sector cunícola, ha informado la organización agraria en un comunicado.

Este hecho ha generado una "profunda preocupación" por parte de La Unió, dado que solo 17 días antes --concretamente el 4 de noviembre-- se publicó también en el DOGV la Orden 12/2025, de 27 de octubre, por la cual se establecen las bases reguladoras para las ayudas de minimis a las explotaciones de cría de conejos.

"Aquello que, por coherencia administrativa, tendría que haber continuado con la publicación de la convocatoria, ha derivado, en cambio, en la supresión íntegra del presupuesto", ha señalado la organización. Además, el proyecto inicial de presupuesto de la Conselleria consignaba únicamente 200.000 euros para esta línea "y fue precisamente durante el debate en Les Corts --con el apoyo parlamentario del PP y VOX al Gobierno de la Generalitat-- cuando se incrementó hasta los 350.000 euros", ha señalado.

"La incoherencia entre el compromiso adquirido en sede parlamentaria y la resolución publicada posteriormente genera desconcierto y falta de previsibilidad institucional", ha lamentado La Unió.

Esta supresión de las ayudas llega en un momento "crítico" para el sector cunícola valenciano, "que se encuentra inmerso en un retroceso acelerado y necesita, más que nunca, estabilidad, apoyo público y una visión estratégica clara. El sector se encuentra en una regresión estructural muy grave", ha advertido la organización.

Entre 2018 y 2024 se ha pasado de 166 granjas a solo 90, una reducción del 45% de las explotaciones. En este mismo periodo se han perdido 36.000 plazas de conejos y, en la última década, la venta de animales para sacrificio ha disminuido en 3 millones, un 53%.

A pesar de esto, la caída del sacrificio en toneladas ha sido solo del 1,5%, lo cual indica una mayor eficiencia de las explotaciones que permanecen activas, pero también una mayor vulnerabilidad ante la volatilidad de los costes y la bajada del consumo. El consumo per cápita en España ha pasado de 1,6 kg/habitante/año en 2004 a 0,7 kg en 2023, una reducción del 55%.

La Unió considera "incomprensible y contraproducente" que, en un contexto de retroceso continuado del consumo, cierre de explotaciones y falta de relevo generacional, "la Administración valenciana abandone de facto su propia línea de ayuda después de haber regulado las bases".

Carles Peris, secretario general de La Unió, ha señalado: "Compartimos la necesidad de rigor presupuestario, pero entendemos que la credibilidad institucional exige coherencia entre los compromisos adoptados, los presupuestos aprobados y las expectativas que legítimamente genera la Administración cuando dicta una norma. El recorte publicado no solo es un golpe económico para las explotaciones, sino también un golpe moral para un sector que ya trabaja 365 días el año, sin descanso, con costes crecientes y un consumo a la baja".