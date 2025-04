La Unió dice que las guerras comerciales arancelarias son "malas para todos" y hay que responder con la reciprocidad

VALENCIA 3 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Unió Llauradora i Ramadera, ante la imposición del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de aranceles del 20% a los productos agroalimentarios de la Unión Europea, ha señalado que "las guerras comerciales con aranceles desmesurados no son buenas para nadie porque se unen a la subida de costes en el sector y a la competencia desleal de las producciones de terceros países, aunque una vez que llegan hay que responder con la reciprocidad necesaria para defender nuestros intereses".

"Cualquier medida arancelaria desestabiliza y genera desconfianza en nuestras empresas agroalimentarias y en los mercados a la hora de recuperar o apostar por enviar nuestros productos agroalimentarios a Estados Unidos", ha indicado el secretario general de La Unió, Carles Peris.

El volumen de las exportaciones agroalimentarias de la Comunitat Valenciana a Estados Unidos alcanzó un valor el pasado año de 366 millones de euros, lo que suponen el 13% del total exportado, y los productos más son vino, aceite de oliva, hortalizas frescas o en conserva, quesos o carne; por tanto, esos serían los más perjudicados por los aranceles.

La organización, que considera que hay que ver con el paso del tiempo el impacto real, considera que las autoridades comunitarias deben responder con reciprocidad a esos aranceles y uno de los productos que hay que gravar por la afección en la Comunitat Valenciana, entre otros, es la almendra importada por las grandes empresas turroneras, o nueces de EE.UU., "que inundan nuestros mercados, que desestabilizan nuestro mercado y lanza los precios de nuestras producciones a la baja", ha detallado.

El valor de las importaciones de frutos secos (almendras y nueces) procedentes de Estados Unidos a la Comunitat alcanzó un valor el pasado año de 355 millones de euros -casi tanto como el total del valor agroalimentario exportado por nosotros allí- y que suponen un 19,7% del total importado en todos los sectores.

"Han tenido tiempo para dar una respuesta acorde a la magnitud de la impuesta por Trump y confiemos en que estén a la altura de lo que los ciudadanos europeos afectados esperan", ha indicado Carles Peris.

MEDIDAS COMPENSATORIAS

Paralelamente a lo anterior, la organización considera que si algún sector o producto agroalimentario valenciano tiene un impacto negativo en las exportaciones por los aranceles habrá que apoyarle económicamente con medidas compensatorias y espera que no ocurra como en la anterior legislatura de Trump con los aranceles que impuso o con el veto ruso donde los agricultores y ganaderos europeos se quedaron sin ayudas para compensar sus efectos, ha subrayado la Unió.

También aboga por que se realicen campañas de promoción para diversificar y buscar nuevos mercados. "Si se observa que algún sector sufre un impacto debería recibir ayuda, pero también hemos de ser capaces de diversificar y buscar nuevos mercados y aparte de esos apoyos económicos reclamar que se realicen campañas de promoción", ha insistido.

En el caso del aceite de oliva, por ejemplo, las ventas principales de la Comunitat se dirigen en buena parte al mercado interno de nuestro territorio y a España y los aranceles afectarían de pleno sobre todo a comunidades autónomas como Andalucía que tienen un volumen productivo "muy relevante y exportan mucho", según la Unió que ha advertido que "el problema ya no sería lo que nosotros exportamos a EE.UU., sino lo que deja de hacer Andalucía como principal zona exportadora".

Si ese aceite tiene ahora un 20% de arancel y no va a EE.UU. se tendrá que recolocar y buscar otros destinos, por lo que igual se satura el mercado español, ha explicado la organización agraria. "Ya no es únicamente ese aumento de costes por exportar allí sino también los flujos que se generan de si puedes enviar allí o no o tienes que buscar un nuevo mercado", ha señalado Peris.