La Unió exige que más mujeres sean titulares de explotaciones agrarias en la Comunitat Valenciana

VALÈNCIA 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unió Llauradora i Ramadera ha manifestado este domingo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, que "solo el 25,77 por ciento de los titulares de explotaciones agrarias de la Comunitat Valenciana son mujeres". De un total de 100.259 explotaciones, las mujeres son 25.836, lo que las sitúa por debajo de la media estatal, que es del 27,6%.

La organización agraria también ha apuntado, en un comunicado, que "solo 19 explotaciones" están registradas en la Comunitat Valenciana (12 en Castelló, 5 en València y 2 en Alicante) en titularidad compartida, por las 1.586 de toda España, lo que representa "únicamente el 1,20%".

La titularidad compartida es una figura jurídica de la explotación agraria a la que pueden acogerse aquellas parejas que comparten el trabajo y gestión de la explotación. Este modelo permite que la administración, representación y responsabilidad de la explotación sea de las dos personas titulares, lo que fomenta "la igualdad entre ambas".

Aunque la entidad agraria ha señalado que en los últimos años se ha producido un "ligero avance" en la presencia femenina en el campo valenciano, la brecha de género continúa siendo "significativa". Las mujeres participan activamente en las tareas agrícolas, en la gestión de las explotaciones familiares y en el mantenimiento del tejido rural, pero muchas veces su trabajo sigue "siendo invisible" o "no se traduce en la titularidad formal de las explotaciones".

Ante esta realidad, La Unió considera "imprescindible que las administraciones impulsen medidas decididas para fomentar la incorporación y el liderazgo de las mujeres en el sector agrario". Entre ellas, ha destacado "el refuerzo de los incentivos a la titularidad compartida de las explotaciones, el acceso prioritario a ayudas públicas y a la financiación, programas específicos de formación y emprendimiento para mujeres rurales, así como políticas que faciliten la conciliación y el relevo generacional en el campo".

Para la entidad, impulsar la igualdad en el sector agrario "no solo es una cuestión de justicia social, sino también una condición clave para garantizar la sostenibilidad económica y demográfica del medio rural, donde el papel de las mujeres resulta fundamental para asegurar el futuro de las explotaciones y del territorio".

ENCUENTRO ESTATAL DE MUJERES AGRICULTORAS

Precisamente, este fin de semana, mujeres de La Unió Llauradora i Ramadera de toda la Comunitat Valenciana han asistido en Toledo al XII encuentro estatal de la Unión de Mujeres Agricultoras y Ganaderas bajo el lema 'El papel de las mujeres del sector agrario ante el cambio climático: desafíos y oportunidades'.

Durante el evento, agricultoras y ganaderas de distintas comunidades autónomas han compartido experiencias y analizado los impactos reales del cambio climático en sus explotaciones, a la vez que han debatido propuestas para garantizar la viabilidad económica y ambiental del medio rural.

En un contexto marcado por la inestabilidad climática, el incremento de costes, la transformación energética y los nuevos modelos productivos, el encuentro ha puesto el foco en el papel clave que desempeñan las mujeres en la sostenibilidad y modernización del sector agrario.

Por ello, La Unió reivindica "un modelo de desarrollo rural sostenible que incorpore la perspectiva de género en todas las políticas agrarias y climáticas, al reconocer el papel estratégico de las mujeres en la transformación del sector".