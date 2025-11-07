Unión Municipalista exige elecciones tras la dimisión de Mazón y rechaza imposiciones desde Madrid o de Vox

Archivo - El alcalde de Nules y presidente de la Unión Municipalista, David García, atiende a los medios de comunicación - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unión Municipalista reclama la convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas en la Comunitat Valenciana “para que la ciudadanía pueda decidir libremente sus representantes” tras el reciente anuncio de dimisión de Carlos Mazón como ‘president’ de la Generalitat. Además, rechaza “designaciones desde Madrid” o que “el próximo Consell quede preso de las imposiciones de Vox".

Desde la confederación de partidos municipalistas --su principal partido, Ens Uneix, gobierna junto al PP en la Diputació de València-- sostienen que, ante la situación política de las últimas semanas, “la salida democrática y limpia es devolver la palabra a los valencianos”.

En un comunicado, Unión Municipalista defiende que la Comunitat “no puede ser moneda de cambio” entre los líderes de Vox, Santiago Abascal, y PP, Alberto Núñez-Feijóo. “Los valencianos nos merecemos una política digna, no de trueque”, manifiesta su presidente, David García.

Insiste en que “por la magnitud de lo ocurrido, la ciudadanía ha de poder votar y decidir quiénes son sus representantes”: “No podemos permitir que el próximo Consell quede preso de las imposiciones de Vox, poniendo condiciones desde su trinchera que atenten contra principios constitucionales básicos como la libertad y la igualdad”.

Los municipalistas rechazan “la deriva de tutelas y vetos que se negocian lejos de la Comunitat Valenciana”, tras la conversación mantenida a principios de semana entre Feijóo y Abascal para hablar de este escenario.

"FALTA DE RESPETO A LOS VALENCIANOS"

Se posicionan “frontalmente en contra” de que los líderes de la Generalitat se designen desde Madrid: “Ese servilismo o sucursalismo de los grandes partidos estatales es una falta de respeto a los valencianos. Debemos plantarnos. Es una vergüenza que se pretenda decidir desde Madrid quién va a ser el próximo ‘president’”.

Unión Municipalista sostiene que su postura es “coherente ante cualquier sigla”: “Lo estamos viendo con PP y Vox, pero también lo vimos cuando Diana Morant [líder del PSPV y ministra de Ciencia] fue designada directamente por Pedro Sánchez [presidente del Gobierno y secretario general del PSOE]".

“Ni antes ni ahora: solo deben decidir los valencianos y en las urnas. Y, en todo caso, que los acuerdos se forjen aquí, entre los partidos y liderazgos valencianos, y no en despachos de Madrid”, reitera.

Y concluye reclamando “responsabilidad, transparencia y respeto institucional” y su petición de convocatoria inmediata de elecciones autonómicas “para garantizar un gobierno estable, plural y fiel a los valores constitucionales, nacido del voto directo de la ciudadanía valenciana”.

