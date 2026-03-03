Unión Municipalista pide modificar la Ley de Contratos del Sector Público para agilizar la reconstrucción tras la dana

Rueda de prensa de Unión Municipalista en la sede de la FVMP - EUROPA PRESS

VALÈNCIA, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Unión Municipalista presentará una moción en todos los ayuntamientos valencianos en los que tiene representación para exigir al Gobierno de España la reactivación de las contrataciones de emergencia y apoyo a la reconstrucción tras la dana del 29 de octubre de 2024, así como la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público y la suspensión de las reglas de gasto que, según ha alertado, "asfixian" a los consistorios que tiene que afrontar el proceso de reconstrucción tras la riada.

Así lo han manifestado representantes de la plataforma en una rueda de prensa este martes en la sede de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP), en la que han participado su vicepresidente primero y alcalde de Nules, David García, la alcaldesa de Loriguilla, Montserrat Cervera; la de Benicull del Xúquer, Amparo Giner; el de Alberic, Toño Carratalá; el primer teniente de alcalde de Requena, Joaquín González; el de Chiva, Gonzalo Lacalle; y su segundo teniente de alcalde, Manuel Verdeguer.

García ha denunciado la actual situación a nivel administrativo que viven los ayuntamientos afectados por la riada cuando ha pasado año y medio de la dana, que tienen "mucho dinero en los bancos de ayudas de otras administraciones, sobre todo del Estado, pero la normativa no se ha adaptado a poder gestionar situaciones extraordinarias como lo acontecido con la dana y de cara a la reconstrucción". Como ejemplo de ello ha mencionado el caso de Requena, "que tiene 35 millones de euros en el banco que dio el Gobierno que no pueden gastar".

Ante este escenario, el también presidente de la Unión Municipalista ha reclamado al Gobierno de España que modifique de forma urgente la Ley de Contratos del Sector Público para poder establecer "la contratación de cualquier obra relacionada con la reconstrucción o para preparar los municipios con el fin de que estén preparados para posibles situaciones como las vividas en 2024" de carácter extraordinario a nivel burocrático.

Para ello, presentará mociones durante los meses de marzo y abril en los diferentes ayuntamientos afectados por la dana en los que tiene representación para exigir la modificación de esta ley.

SUSPENDER LAS REGLAS DE GASTO

Asimismo, la Unión Municipalista ha solicitado que se suspendan las reglas de gasto que "asfixian a los ayuntamientos", especialmente a los que tienen que afrontar la reconstrucción. También elevará la citada moción a la Diputación de Valencia a través de su vicepresidenta, Natàlia Enguix, así como a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, "como la entidad que defiende a todos los ayuntamientos de la Comunitat Valenciana".

Sobre si estos asuntos se abordaron durante la primera reunión de la comisión mixta por la dana, David García ha indicado que los ayuntamientos en los que la Unión Municipalista tiene representación "evidentemente" tratan "desde el principio de trasladar tanto al Gobierno central, a la Generalitat como a las instituciones la necesidad de esta modificación desde el primer momento".

Pero ha lamentado que la "realidad a día de hoy" es que la Ley de Contratos del Sector Público no se han modificado. "Los hechos son los que son", ha subrayado, al tiempo que ha cuestionado que la legislación en este momento es "la misma" que en octubre de 2024.

"GOBIERNE QUIEN GOBIERNE"

Preguntado sobre por qué esta reivindicación se impulsa desde la Unión Municipalista y no desde la FVMP, ha insistido en que la plataforma trasladará la moción a la Federación para que esa se posicione en esta cuestión y aporte "más fuerza" para exigir al Gobierno de España. Y ha confiado en que tanto el PP como el PSPV apoyen la iniciativa, ya que todos los alcaldes de los ayuntamientos afectados padecen estas situaciones "gobierne quien gobierne".

No obstante, ha reivindicado que la "diferencia" entre estos partidos y Unión Municipalista es que este último tiene mayor libertad "para poder reivindicar donde sea lo que sea". "No tenemos jefes que nos digan lo que no tenemos que hacer", ha defendido.

Sobre la opción de que la Generalitat actúe como intermediario para ayudar a los ayuntamientos en este aspecto, el presidente de la Unión Municipalista ha valorado que, por ejemplo, diferentes administraciones han impulsado subvenciones para contratar personal, pero ha remarcado la importancia de modificar la ley de contratos del sector público para que en un futuro, "cuando haya cualquier tipo de catástrofe", exista una norma "que garantice que los ayuntamientos puedan declarar la situación de emergencia y poder contratar cualquier tipo de obra de reconstrucción de forma rápida y ágil".

"LA POLÍTICA NO HA ESTADO A LA ALTURA DE LAS CIRCUNSTANCIAS"

Por otra parte, sobre la actuación del Gobierno de España y de la Generalitat con la dana, David García la ha calificado de "nefasta" tanto antes, durante como después de la tragedia y ha explicado que confió en ver al líder del Ejecutivo central, Pedro Sánchez, y el entonces jefe del Consell, Carlos Mazón, "cogidos de la mano para afrontar juntos esa desgracia" como ha pasado ahora en Andalucía, donde la gestión se ha afrontado de manera "ejemplar".

"Desde la primera noche recuerdo a Sánchez y Mazón tratando de justificar lo que no habían hecho, que no habían hecho sus deberes, y culpando al de enfrente cuando había desaparecida", ha expresado, al tiempo que ha reprochado a ambos gobernantes que hagan política "desde la trinchera".

Dicho esto, ha denunciado que un año y medio después de la dana no se ha cambiado "ninguna ley de las importantes" para "evitar estas desgracias" como la vivida el 29 de octubre de 2024 y ha censurado que la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) no ha ejecutado desde entonces "ninguna obra de encauzamiento de barrancos o ríos en ninguna parte de su cuenca".

"La política no ha estado a la altura de las circunstancias", ha resumido, razón por la cual ha justificado que en los pueblos afectados por la dana haya un "gran descontento" y la ciudadanía esté movilizándose en plataformas vecinales que "huyan de la política" y con el fin de "sacar de las instituciones" en las próximas elecciones municipales de 2027 "a aquellos que no han estado a la altura".