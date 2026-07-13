Unión Municipalista presentará en un "gran acto" en septiembre sus bases a las elecciones locales y autonómicas

Encuentro de Ens Uneix en La Vall d'Albaida - UNIÓN MUNICIPALISTA

VALÈNCIA 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Unión Municipalista celebrará a finales de septiembre "un gran acto autonómico" en el que presentará las bases de sus candidaturas a las elecciones municipales y autonómicas de mayo de 2027.

Así lo anunció la confederación municipalista durante este fin de semana con motivo de la comida de fin de curso político que Ens Uneix organizó en la comarca de la Vall d'Albaida para exhibir "la creciente implantación territorial del proyecto municipalista", informa la organización este lunes.

El presidente de Unión Municipalista, David García, confirmó que trabajan para presentar una candidatura a Les Corts, al tiempo que respaldarán y coordinarán las distintas candidaturas locales que se presentarán en los municipios de la Comunitat Valenciana.

"Durante los últimos meses hemos construido un proyecto sólido desde abajo, junto a alcaldes, concejales y formaciones que conocen sus municipios y que han antepuesto la gestión y la defensa del territorio a los intereses de los grandes partidos", manifestó el también alcalde de Nules.

Al acto asistieron el alcalde de Ontinyent y coordinador de Unión Municipalista, Jorge Rodríguez; la vicepresidenta primera de la Diputació de València y coordinadora provincial de Unión Municipalista, Natàlia Enguix, o los alcaldes Fani Mollà (Bufali), Meme Espí (Benissoda), Toni González (Almussafes), Toño Carratalà (Alberic), Julián Sáez (Sueca), Jordi Vila (El Palomar), Iván Martínez (Benicolet) y Jaume Ferrer (Beniatjar), junto a militantes de poblaciones de la Vall d'Albaida.

Según Ens Uneix, esta jornada reforzó la coordinación entre alcaldes, cargos públicos y formaciones independientes que "comparten la defensa de una política construida desde los municipios y centrada en las necesidades reales de cada territorio".