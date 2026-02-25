El universo literario de Cervantes llega al Teatre Arniches de Alicante con 'Marcela'

Archivo - El IVC presenta 'Marcela. Una canción de Cervantes' en el Teatre Arniches - GVA - Archivo

ALICANTE, 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Institut Valencià de Cultura (IVC) ofrece en el Teatre Arniches de Alicante 'Marcela. Una canción de Cervantes'. Se trata de una obra de María Folguera, dirigida por Leticia Dolera, que se enmarca en una producción de Sociedad Cervantina que revisita uno de los personajes "más fascinantes" del universo literario de Miguel de Cervantes.

La representación, que podrá verse este viernes a las 20.30 horas, está inspirada en el episodio XIV de 'Don Quijote de la Mancha', en el que un hombre ha aparecido muerto y todas las miradas apuntan a Marcela, quien, en un mundo que espera castigo, decide hablar en su propia defensa, según ha detallado la Generalitat en un comunicado.

'Marcela. Una canción de Cervantes' representa una cita con el teatro contemporáneo y con uno de los discursos "más audaces" de la literatura clásica, de la mano de tres creadoras actuales: la actriz y directora Leticia Dolera, la actriz Celia Freijeiro y la dramaturga María Folguera.

En ella se invita a reflexionar sobre el amor, el poder, la libertad y el miedo a la mujer independiente. "Cuatro siglos después, la voz de Marcela continúa resonando con fuerza, recordándonos que Cervantes puede resultar sorprendentemente moderno cuando se mira desde hoy", ha apuntado la administración autonómica.

La obra cuenta con el sello de Espectáculo Recomendado por la Red Española de Teatros, un reconocimiento que "avala su calidad artística y su interés cultural", según han subrayado desde la Generalitat.