La UPV actualiza sus medidas para evitar el uso de dispositivos e IA en exámenes

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VALÈNCIA, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de València (UPV) ha abierto el trámite de información pública de una propuesta de modificación normativa para "reforzar la honestidad académica" y adaptar los procesos de evaluación a los nuevos retos tecnológicos, especialmente la Inteligencia Artificial (IA).

El documento "actualiza la regulación frente a nuevas formas de fraude académico, especialmente las relacionadas con el uso indebido de dispositivos electrónicos e Inteligencia Artificial (IA) durante las pruebas de evaluación", explica la institución académica.

Entre las medidas propuestas, se contempla la prohibición de móviles y dispositivos no autorizados en exámenes; nuevas actas de honestidad académica y consecuencias académicas "más claras" ante situaciones de fraude.

Respecto al control de dispositivos electrónicos, la propuesta, consultada por Europa Press, recoge la prohibición explícita de que el estudiantado disponga de teléfonos móviles o cualquier dispositivo de emisión, recepción o almacenamiento de información no autorizado durante la prueba.

La universidad se reserva el derecho de emplear medios electrónicos y técnicos para detectar este tipo de dispositivos en las pruebas. El uso de estas tecnologías de detección debe ser informado al estudiantado antes de realizar la prueba.

El incumplimiento de la prohibición de dispositivos conlleva la expulsión inmediata del aula y una calificación de cero. Cualquier supuesto de fraude detectado debe ser motivado y documentado mediante un "acta de honestidad".

RECLAMACIONES

También se modifican distintos procedimientos relacionados con reclamaciones, evaluación por currículum y actos extraordinarios de evaluación, en coherencia con la normativa universitaria vigente.

La propuesta se encuentra en fase de información pública para "fomentar la participación y recoger aportaciones de la comunidad universitaria" hasta el próximo 25 de mayo.