La UPV crea una línea piloto automatizada para la fabricación de baterías de litio de segunda vida

Equipo De Soldadura De Celdas Recuperadas Para Integrar Una Batería De Segunda Vida Del Centro Tecnológico De Nanofotónica (NTC) De La Universidad Politécnica De Valencia (UPV) - NTC

VALENCIA 25 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de València (UPV), ha puesto en marcha un nuevo proyecto estratégico centrado en el desarrollo y validación de una línea piloto de fabricación automatizada de baterías de litio de segunda vida.

Esta actuación está financiada por IVACE+i con un presupuesto de 500.000 euros a la unidad de transferencia de tecnología a empresas (UCIE) del Instituto NTC de la UPV, que desde septiembre de 2024 a diciembre de 2026 desarrolla tres proyectos innovadores, incluido el de recuperación de baterías de segunda vida.

La nueva línea piloto proporcionará a la comunidad emprendedora valenciana una plataforma avanzada para el desarrollo y optimización de sistemas automatizados de fabricación de baterías, según los impulsores que han señalado que en este entorno, "empresas y equipos de investigación podrán probar y validar diseños, fabricar prototipos y demostrar la viabilidad de nuevas soluciones tecnológicas".

El proyecto pone en marcha una línea piloto destinada al desmantelado de baterías procedentes de vehículos eléctricos ligeros (bicicletas y patines eléctricos), para después reutilizar las celdas en buen estado para la fabricación de baterías de segunda vida para su uso en almacenamiento de energía, cerrando así el ciclo de recuperación y reutilización.

La creación de esta infraestructura representa una "oportunidad clave" para atraer nuevas inversiones vinculadas al ecosistema industrial que se está generando en torno a la gigafactoría PowerCo de Sagunto. La línea piloto actuará como banco de desarrollo y ensayo para futuras iniciativas industriales relacionadas con las baterías, además de servir como apoyo a los programas formativos asociados al proyecto "Campus Battery".

Esta iniciativa se alinea con el crecimiento previsto de la movilidad eléctrica y con los compromisos internacionales derivados de los Objetivos de París para la mitigación del Cambio Climático.

Asimismo IVACE+i, con su apoyo a la iniciativa, refuerza su compromiso con la innovación, la sostenibilidad y la transferencia de conocimiento hacia el tejido empresarial, contribuyendo al avance de la movilidad eléctrica y a la consolidación de un sector estratégico para la transición energética.