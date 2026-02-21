La UPV dedica un mural al gremio de artistas falleros en su proyecto 'La Ciència a les Falles'

Mural de la UPV dedicado al gremio de artistas falleros. - UPV

VALÈNCIA, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Universitat Politècnica de València (UPV) ha dedicado un mural al gremio de artistas falleros en su proyecto 'La Ciència a les Falles'. El cartel, obra de Andreu Meseguer Torres y Sofía Delgado Alcíbar, está situado junto al casal de la falla de la UPV, en la fachada exterior del centro infantil Vera.

El mural fusiona ciencia, fallas, divulgación científica e igualdad. En él, los artistas plasman el interior de un típico taller fallero, con diferentes escenas que remiten a los distintos procesos que se llevan a cabo para dar vida a una falla, como el modelado, empapaleado o pintura. Y rinde homenaje especialmente a las artistas falleras, según ha indicado el centro universitario en un comunicado.

"Los talleres de fallas siguen siendo espacios mayoritariamente ocupados por hombres, si bien es una realidad que poco a poco va cambiando. Y este cambio es el que hemos querido representar y visibilizar en este mural, que está protagonizado por dos mujeres artistas falleras", han apuntado Andreu Meseguer y Sofía Delgado.

INSPIRADO EN 'NINOTS' GANADORES DE LA CIÈNCIA A LES FALLES

El mural está inspirado en algunos de los 'ninots' y escenas ganadoras de las dos ediciones celebradas hasta el momento del concurso 'La Ciència a les Falles', en la categoría de fallas infantiles.

Así, se puede ver a una de las artistas falleras pintando un 'ninot' que recuerda al de Jane Goodall que formó parte del monumento con el que el año pasado la comisión Carrera de San Luis-Rafael Albiñana ganó el primer premio con una falla realizada por el artista Fran Tarazona que visibilizó a grandes referentes científicas como Goodall, Valentina Tereshkova o Marie Curie.

Precisamente, al otro extremo del mural la segunda de las artistas está modelando la figura que remite al 'ninot' de la investigadora polaca. Entre ambas, Andreu Meseguer Torres y Sofía Delgado Alcíbar recrean la entrañable y reivindicativa escena del 11F-Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia con la que la falla Creu i Mislata, de la mano de Álvaro Guija, se hizo con el primer premio en el año 2024, protagonizada por una niña científica en clase. Y a su lado, un fragmento del 'ninot' de Nikola Tesla con el que la comisión Cuba-Puerto Rico, con el artista Álex López, consiguió el segundo premio ese mismo año.

TERCERA EDICIÓN DEL CONCURSO: PLAZO ABIERTO HASTA EL 14 DE MARZO

Este mural se enmarca en el proyecto y concurso La Ciència a les Falles, impulsado en 2024 por el Área de Comunicación de la UPV y la comisión Avda. Tarongers - Universitat Politècnica-Camí de Vera, con el apoyo de Junta Central Fallera La tercera edición del concurso ya está en marcha y, en esta ocasión, está dirigido exclusivamente a las fallas infantiles.

Las comisiones que quieran participar pueden presentar escenas o 'ninots' que representen, por ejemplo, laboratorios de I+D, investigadores en su día a día, avances y proyectos científicos, así como cualquier otra propuesta creativa que ayude a visibilizar la ciencia y a sus protagonistas.

En esta tercera edición se otorgarán tres premios: un primer premio dotado de 800 euros; el segundo contará con 500 euros y el tercero, 300 euros. Y las tres comisiones ganadoras recibirán también un estandarte conmemorativo. Además, los 'ninots' premiados formarán parte del Museu de Ciència i Falles de la UPV. El plazo para participar está abierto hasta el 14 de marzo.

Así las cosas, estas iniciativas forman parte del programa anual de comunicación y divulgación científica de la UPV, que cuenta además con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (Fecyt), dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.