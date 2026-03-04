La UPV lleva Dones de Ciència a la fábrica de Seat en Martorell con un mural en homenaje a la inventora del retrovisor - FREDERIC CAMALLONGA

VALÈNCIA, 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

El proyecto Dones de Ciència de la Universitat Politècnica de Politècnica (UPV) cuenta ya con "un nuevo, espectacular y especial mural". Obra de la artista gallega Lidia Cao, rinde homenaje a Dorothy Levitt, inventora del retrovisor. Presentado en el marco del 8M, Día Internacional de la Mujer, es el primero que la universidad inaugura fuera de la Comunitat Valenciana, ya que está situado en la fábrica de Seat & Cupra en Martorell.

En el mural destaca la figura de Levitt conduciendo, con una mano en el volante y con la otra sosteniendo un espejo para mirar hacia atrás --el precursor del retrovisor-- rodeada de un paisaje lleno de piedras y una combinación de colores cargados de significado.

"El mural está inspirado en la idea primaria del retrovisor y en Dorothy Levitt, pionera del automovilismo y de la mirada femenina en la modernidad. El retrovisor se convierte en un umbral entre lo vivido y lo que llega, simboliza el gesto de mirar atrás para avanzar. Y frente a la conductora, hay un paisaje áspero y pedregoso, que no amenaza, sino que promete", explica Lidia Cao.

Y todo ello con una mezcla de colores, en la que predominan los tonos fríos, que transmiten introspección, y cálidos, que sugieren memoria e identidad.

La británica Dorothy Levitt fue apodada "la mujer más rápida del mundo" y batió récords de velocidad tanto en carreras de coches como en lanchas motoras. Fue, además, periodista y divulgadora. Autora del manual The woman and the car, en él --y en las charlas que impartía por todo el país-- animaba a las mujeres a conducir y a conocer el funcionamiento del coche, en una época en la que aún no tenían derecho al sufragio.

Dorothy Levitt recomendaba llevar un pequeño espejo de mano para poder ver hacia atrás al conducir, por lo que se la considera pionera del retrovisor, que más tarde se instalaría en todos los automóviles.

"Gracias a la coordinación con la universidad, al esfuerzo del departamento de Diversidad de Seat & Cupra y a la implicación de todos los departamentos, ahora esta figura nos recordará cada día la contribución de todas las mujeres en la compañía. En Seat y Cupra compartimos estos valores; como Dorothy Levitt, desafiamos constantemente el statu quo, nos atrevemos a sobrepasar los límites y creemos en la diversidad y la inclusión de todas las personas", destaca Ismael Lara, Gerente de Culture & Talent Development.

Por su parte, el vicerrector de Internacionalización y Comunicación de la Universitat Politècnica de València, José Fco. Monserrat, señala que este mural supone un gran hito para el proyecto, en particular, y para la UPV, en general.

UNIVERSIDAD Y EMPRESA, DE LA MANO

"Que una empresa de la relevancia nacional e internacional que tiene Seat haya apostado por albergar un nuevo mural del proyecto en su sede principal contribuirá, sin duda, a avanzar hacia ese objetivo con el que impulsamos Dones de Ciència: contribuir a una mayor visibilización de la mujer en la ciencia y la tecnología en toda la sociedad, en este caso yendo de la mano universidad y empresa".

Con el mural en homenaje a Dorothy Levitt, son ya 49 los que forman parte de esta iniciativa, impulsada hace 7 años por la Universitat Politècnica de València y que cuenta con el apoyo desde entonces de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT) del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Desde su puesta en marcha, el proyecto ha recibido destacados reconocimientos: el pasado mes de diciembre fue galardonado con un premio Búho en el Festival Internacional de Publicidad Educativa Educafestival, en la categoría de Innovación e ideas transformadoras de centros educativos.Y en 2022 fue distinguido con el Prismas Casa de las Ciencias a la Divulgación, con el premio al mejor proyecto singular por visibilizar a científicas contemporáneas.