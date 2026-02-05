Urtasun pide a los partidos "dejar la politiquería" y "pensar en la gente" para sacar adelante todo el escudo social

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, durante la presentación del XXXVII Congreso de Librerías València 2026, a 5 de febrero de 2026, en València. - Rober Solsona - Europa Press

VALENCIA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha apelado a todos los grupos políticos para que salgan adelante los dos decretos aprobados el martes por el Consejo de Ministros, tanto el de revalorización de las pensiones como el del resto del llamado 'escudo social'. En este sentido, ha animado a "dejar la politiquería" y "pensar en la gente".

El representante de Sumar en el Ejecutivo central ha realizado esta petición en València, en declaraciones a los medios tras participar en la inauguración del Congreso de Librerías de CEGAL.

"Me gustaría hacer una apelación a la responsabilidad al conjunto de grupos políticos para que logremos convalidar los dos decretos que aprobó el Consejo de Ministros el martes, tanto la revalorización de las pensiones como también el escudo social", ha declarado.

Ha enfatizado que "son dos decretos fundamentales, que afectan a la vida de muchísimos ciudadanos en nuestro país". "Y cuando están en juego los derechos de los ciudadanos, hay que dejar al lado la politiquería, hay que dejar al lado las peleas de partidos y hay que pensar en la gente".

"Pensar en la gente --ha continuado-- significa permitir que continúe el bono eléctrico, que continúe la moratoria de antidesahucios, que continúen también todas las ayudas del escudo social y que revaloricemos las pensiones".

"Esos dos decretos, todas esas medidas van en beneficio de la gente. Por lo tanto, quiero hacer una apelación a todos los grupos a permitir que esos decretos salgan adelante", ha insistido.