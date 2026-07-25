Usar gafas homologadas, evitar desplazamientos y protegerse del calor, consejos para observar el eclipse de forma segura

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VALÈNCIA, 25 Jul. (EUROPA PRESS) -

Utilizar gafas homologadas y en buen estado, evitar desplazamientos innecesarios, protegerse del calor o informarse por los canales oficiales son algunos de los consejos que ha lanzado la Generalitat para observar el eclipse solar del día 12 de agosto de forma segura.

El Consell, a través de las Consellerias de Sanidad, Emergencias e Interior y Educación, Cultura y Universidades, ha elaborado un decálogo de recomendaciones para incidir en medidas de seguridad y prevención de posibles daños oculares, según ha informado la Generalitat en un comunicado.

El manual se difundirá a través de los canales oficiales habilitados para informar sobre este acontecimiento, así como en todos los centros sanitarios de Comunitat Valenciana y entre las más de 2.300 oficinas de farmacia.

Entre los mensajes que se trasladan a la población a través de esta iniciativa se incluyen el de "no utilizar cristales ahumados, radiografías, móviles, prismáticos o cámaras sin filtro" para observar el eclipse, ya que estas alternativas "no protegen los ojos".

Sanidad recuerda la "importancia de mantenerse hidratados, protegerse del sol y evitar desplazamientos innecesarios", así como de informarse por canales oficiales y seguir las indicaciones de seguridad que en su caso establezcan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o llamar al 1·1·2 en caso de una emergencia.

El decálogo se distribuirá en todos los centros y los Colegios Oficiales de Farmacéuticos de la Comunitat colaborarán con la finalidad de que las farmacias ayuden en la difusión de consejos para su observación segura y la prevención de posibles daños oculares.

La Conselleria ha destacado que la implicación de la red de oficinas de farmacia "constituye un elemento esencial para reforzar la eficacia de las iniciativas de salud pública y acercar los mensajes preventivos a la ciudadanía". De este modo, se distribuirán alrededor de 3.000 carteles con este decálogo de recomendaciones en las farmacias de la Comunitat.

La presentación de este decálogo se enmarca en el trabajo coordinado que han desarrollado las Consellerias de Sanidad, Emergencias e Interior y Educación, Cultura y Universidades ante el eclipse del próximo 12 de agosto. En este sentido, los consellers responsables, Marciano Gómez, Juan Carlos Valderrama y Carmen Ortí, se han reunido para dar a conocer estas recomendaciones e impulsar las actuaciones conjuntas de coordinación y prevención previstas para este acontecimiento.

WEB ESPECÍFICA HABILITADA

Los carteles informativos incluirán también un QR que dirigirá a la web específica habilitada por la Generalitat, disponible en https://eclipses.gva.es/, que centraliza toda la información relevante sobre este acontecimiento, incluye recomendaciones, recursos divulgativos y la localización de puntos oficiales de observación, con el objetivo de "garantizar una experiencia segura y accesible para toda la población".

Sanidad ha expresado que "acciones como estas demuestran el esfuerzo que está haciendo la Generalitat en áreas como las emergencias, la educación y la sanidad, con el fin de informar en cuestiones críticas a toda la población por todas las vías disponibles".