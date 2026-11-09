La UV acoge un debate sobre el "caso Mazón", los aforamientos y el derecho a la tutela judicial - ASSOCIACIÓ DE VÍCTIMES DE LA DANA 29 D'OCTUBRE

VALÈNCIA 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Aula Magna de la Universitat de València (UV) acogerá este martes 10, a las 19 horas, la mesa redonda 'El caso Mazón: aforamientos y derecho a la tutela judicial efectiva, a debate', sobre el 'expresident' de la Generalitat y actual diputado del PP en Les Corts, Carlos Mazón, y el mantenimiento de su condición de aforado ante la justicia un año después de dimitir por su gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, que provocó 234 fallecidos.

El acto, organizado por la Associació de Víctimes de la dana 29 d'Octubre de 2024, contará con la participación del magistrado emérito del Tribunal Supremo José Antonio Martín Pallín, el magistrado Joaquim Bosch y la abogada de la organización de víctimas, Míriam Salmerón.

La bienvenida correrá a cargo del vicerrector de Cultura, Deportes y Vínculo Social de la UV, Albert Moncusí; de la presidenta de la Associació de Víctimes, Mariló Gradolí, y de Toñi García, familiar de dos víctimas de la dana.

Esta actividad se organiza en colaboración con la UV, con motivo del programa cultural preparado para conmemorar el segundo aniversario de la dana.