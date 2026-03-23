La UV lanza Clioviz, una plataforma digital abierta para consultar los datos del patrimonio cultural

Las investigadoras Laya Targa y Esperanza Villuendas presenten el proyecto ClioViz en el V Congreso Iberoamericano de Investigaciones en Conservación del Patrimonio (Valencia, del 16 al 19 de octubre de 2024). - UV

VALÈNCIA 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El proyecto ClioViz, realizado por el Instituto de Robótica y Tecnologías de la Información y la Comunicación (IRTIC) y el departamento de Historia del Arte de la Universitat de València (UV), ha creado una plataforma digital que reúne visualizaciones interactivas y mapas multidimensionales para analizar y comunicar la complejidad de los datos histórico-artísticos.

El proyecto ha concluido tras tres años de trabajo interdisciplinar dedicado al desarrollo de nuevas metodologías de visualización de datos aplicadas al patrimonio cultural. Ha estado dirigido por Jorge Sebastián Lozano (Historia del Arte) y por Cristina Portalés Ricart (IRTIC), investigadora del departamento de Informática de la UV.

Como resultado principal, el proyecto pone a disposición de la comunidad investigadora y del público una colección de visualizaciones, gráficos interactivos y mapas, lo que lo convierte en uno de los recursos más innovadores en las humanidades digitales en cuanto a tratamiento de grandes bases de datos de patrimonio cultural, destaca la institución académica.

ClioViz toma como fuente de información CER.es, el catálogo en línea que reúne 384.000 registros de bienes culturales de la Red Digital de Colecciones de Museos de España. Esta base de datos contiene fichas catalográficas que incorporan información relevante para el proyecto, como la dimensión cronológica y espacial de los objetos.

Como suele suceder con los datos histórico-artísticos, presentan retos como su heterogeneidad, unos diferentes niveles de granularidad, y (ocasionalmente) una gran incertidumbre y/o ambigüedad.

La investigación ha desarrollado unos casos de estudio basados en datos del Museo Sorolla, el Museo Arqueológico Nacional y el Museo de América. A través de estas visualizaciones, se puede examinar patrones históricos, relaciones culturales o transformaciones temporales mediante interfaces visuales que facilitan nuevas formas de análisis y exploración.

El proyecto ha trabajado para aplicar metodologías digitales capaces de representar la complejidad de la información histórica sin simplificarla en exceso.

Además, ha organizado y participado en actividades formativas y divulgativas orientadas a fomentar vocaciones científicas y tecnológicas entre mujeres jóvenes, especialmente en ámbitos como la visualización de datos o la ciencia del patrimonio, vinculadas a iniciativas como el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia.

En resumen, ClioViz invita a personal investigador y profesionales del patrimonio a repensar cómo los datos históricos pueden convertirse en narrativas visuales capaces de revelar nuevas interpretaciones del pasado.

La iniciativa ha sido financiada por el Ministerio de Ciencia e Innovación a través de la convocatoria de 2021 de proyectos de generación de conocimiento. También ha contado con la colaboración de la subdirección general de Museos Estatales, organismo dependiente del Ministerio de Cultura, que ha facilitado el acceso y uso de los datos.