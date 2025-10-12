La UV mantiene la suspensión de la actividad docente presencial en todos sus campus este lunes por las lluvias

Archivo - Campus Tarongers de la UV en una imagen de archivo - UV - Archivo

VALÈNCIA 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de València (UV), ante la situación de alerta meteorológica, mantiene el nivel de emergencia 2, lo que supone la suspensión de la actividad docente presencial en todos sus campus e instalaciones para este lunes, 13 de octubre.

En un comunicado, la institución académica ha señalado que las actividades docentes se llevarán a cabo en modalidad en línea "siempre que sea posible".

En cuanto a las prácticas externas y clínicas, "se actuará de acuerdo con las indicaciones de la empresa o institución donde se desarrollen". "En cualquier caso, la no asistencia no tendrá repercusiones académicas para el estudiantado", ha apuntado.

La UV, respecto al resto de actividades (administrativa, investigadora, cultural y deportiva), ha recomendado que se desarrollen a distancia o en modalidad de teletrabajo.

No obstante, sus edificios e instalaciones permanecerán abiertos en el horario habitual y se permitirá la actividad presencial para realizar las tareas que requieran esta modalidad, ya sea por sus características o por las circunstancias de las personas que las desarrollen.

Las personas responsables de las estructuras coordinarán la actividad y la modalidad de trabajo del personal a su cargo (PI, PTGAS) con el fin de "garantizar el mantenimiento de los servicios y actividades no suspendidas".

El Comité de Emergencias de la Universidad realizará un seguimiento de la situación y evaluará la posibilidad de modificar los niveles de alerta en función de la evolución meteorológica.