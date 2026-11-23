La Universitat de València rinde homenaje al escritor Alfons Cervera - UV

VALÈNCIA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universitat de València acogerá el Congreso Internacional 'Memoria familiar del franquismo: herencias y filiaciones en la literatura española' del 25 al 27 de noviembre, que servirá de encuentro para homenajear al escritor valenciano Alfons Cervera, según ha informado la institución académica en un comunicado.

Para los coordinadores del encuentro, los profesores Javier Lluch Prats, José Martínez Rubio y Luz C. Souto, "Alfons Cervera es uno de los escritores españoles más comprometidos con la exploración del pasado traumático de nuestro país" y pieza "clave" dentro de la escritura de la memoria en España.

"Cervera ha destacado desde los años noventa por indagar literariamente en el trauma de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura franquista", destacan los organizadores. "Lejos de incorporarse a una moda literaria, Alfons Cervera ha contribuido desde hace muchas décadas a dignificar la memoria republicana y a retratar los años oscuros de la dictadura", añaden.

Títulos como 'Maquis' (1997), 'Aquel invierno' (2005), 'Tantas lágrimas han corrido desde entonces' (2012), 'La noche en que los Beatles llegaron a Barcelona' (2017) o 'El boxeador' (2024) componen un retrato de temas que han atravesado la memoria española desde la Guerra Civil: el exilio, el silencio familiar, la humillación de los vencidos o la crueldad del poder franquista, han señalado.

Además, este Congreso Internacional pretende ser "un espacio de diálogo y discusión acerca de la recuperación del pasado olvidado del franquismo visto no tanto desde el relato oficial, como de la experiencia íntima y cotidiana de sus víctimas".

"Si bien la memoria familiar en España ha circulado siempre en circuitos privados, como ha explicado Ricard Vinyes, desde hace algunos años ha sido objeto de indagación y de elaboración artística", explican los directores del congreso.

"Saber qué hicieron nuestros antepasados es una forma de conocer mejor nuestra propia historia, pero también de comprender las formas de la violencia, del poder y de la resistencia que han atravesado nuestro país", destacan. "Conceptos como 'revisión' o 'revancha' son demasiado torpes para explicar este fenómeno. Al contrario, desde hace mucho tiempo nuevas generaciones están preguntándose por el sentido de su pasado familiar porque lo consideran fundamental, y de su pasado nacional porque tiene que ver con los Derechos Humanos", apuntan.

En este sentido, Alfons Cevera también ha sido ejemplo en la indagación de su memoria familiar con obras como 'Esas vidas' (2009), 'Otro mundo' (2016) y 'Claudio, mira' (2020), una trilogía reunida en el volumen reciente 'Libro de familia' (2025).

LITERATURA, HISTORIA, MÚSICA Y DERECHOS HUMANOS

Las sesiones se celebrarán en el Centre Cultural La Nau y la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació los días 25, 26 y 27 de noviembre. Este encuentro reunirá a más de sesenta investigadores del ámbito de la literatura contemporánea, de historia y de otras disciplinas, procedentes de 21 universidades e instituciones de seis países: España, Francia, Italia, Croacia, México y Suiza. La conferencia inaugural será impartida por el profesor Joan Oleza (Universitat de València) y la de clausura por Jacobo Llamas (Universidad de León).

Además, participarán otras personalidades vinculadas con el ámbito de la justicia, la memoria democrática o los movimientos asociativos, como el magistrado Joaquim Bosch, el profesor de Derecho Constitucional Fernando Flores, el profesor de Historia Contemporánea Joan del Alcázar o la periodista Llum Quiñonero. También habrá representantes de asociaciones ciudadanas como Desmemoriados. Memoria democrática de Cantabria, colectivo Al Alba, Memòria i Justícia, Acció Ciutadana Contra la Impunitat del Franquisme (ACIF).

En la jornada de clausura, el viernes 27 de noviembre, el grupo musical Suburbano presentará su disco Maquis. La piedra blanca de la memoria, creado a partir de los textos de Alfons Cervera.

EL PROYECTO MNLAB

El Congreso Internacional 'Memoria familiar del franquismo: herencias y filiaciones en la literatura española' es el tercero organizado por Memory Novels Lab (MNLAB), un grupo de investigación del Departamento de Filología Española de la Universitat de València dedicado a la recopilación, catalogación y estudio de la literatura de la memoria sobre la Guerra Civil española y el franquismo.

En 2022 acogió su primer congreso internacional, dedicado a las 'Memorias Periféricas de la Guerra Civil y el franquismo' y en 2024 organizaron el Congreso Internacional 'Memorias disidentes: Género y sexualidad frente al franquismo'.

MNLAB, proyecto dirigido por José Martínez Rubio y Luz C. Souto, ha venido desarrollándose desde el año 2021 para fortalecer los estudios de memoria en la Universitat de València mediante herramientas de Humanidades Digitales.

En estos momentos, preparan distintas publicaciones sobre el fenómeno literario de la memoria entre 1990 y 2025 con datos estadísticos de más de 3.000 obras, así como una cartografía digital de la representación de los lugares narrados por la literatura contemporánea.