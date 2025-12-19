Valderrama anuncia un protocolo de respuesta "automática e inmediata" ante grandes catástrofes

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, comparece en Les Corts - José Cuéllar/Corts Valencianes

VALÈNCIA, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha anunciado este viernes la próxima implantación del Protocolo de Respuesta Automática ante Grandes Catástrofes, “uno de los avances más trascendentales e innovadores en la política de emergencias de la Comunitat Valenciana”, que según él marcará “un antes y después” en la capacidad de respuesta operativa, con alcance autonómico y concebido para ser incorporado en el nuevo Plan Territorial de Emergencias.

En su comparecencia en Les Corts tras la remodelación del Consell, ha explicado que el protocolo será de aplicación cuando, ante una emergencia en la que se haya declarado la situación 2, se necesiten más recursos de los asignados a la zona afectada. Su activación “será automática, inmediata y sin burocracia, en el mismo momento en que la dirección del plan lo determine”.

Este protocolo ya se ha aprobado en la comisión de coordinación de los servicios de prevención y extinción de incendios y salvamento (SPEIS) y “en breve” se firmará entre todas las administraciones participantes.

Valderrama ha destacado que representa “la mayor integración operativa que han tenido nunca los seis SPEIS de la Comunitat, junto al servicio de Bomberos Forestales de la Generalitat”, ya que “cualquier punto del territorio valenciano podrá recibir refuerzos de manera simultánea, organizada y bajo un mando unificado”. Y con ello, ha subrayado, se dará “una respuesta rápida, homogénea y coordinada cuando la emergencia supera la capacidad local, eliminando las fronteras territoriales”.

En general, el conseller ha anunciado que su gran eje hasta el final de legislatura será el impulso del Plan Integral de Infraestructuras de Seguridad y Emergencias, dotado con una inversión superior a 40 millones. Ha prometido que será "un sistema de seguridad y emergencias más robusto, profesional y preparado”, mediante un plan "ambicioso, realista y transformador" para que la Comunitat sea "un territorio preparado, confiable y seguro”.

“DIGNIFICAR” EL SERVICIO DE BOMBEROS FORESTALES

Se contempla “el mayor plan de modernización de bases de bomberos forestales jamás desplegado”, que incluye más de 50 actuaciones plurianuales tanto en las bases terrestres como en las helitransportadas y que busca “dignificar el servicio, adaptar las bases al tercer turno y garantizar capacidad operativa durante todo el año”. También ha prometido actuaciones en las helisuperficies para dotar de una red apta para el vuelo diurno y nocturno.

Paralelamente, según ha indicado, el plan permitirá acometer la actualización de las instalaciones del Centro de Coordinación de Emergencias y la ampliación de su superficie. Además, tendrán continuidad las actuaciones en el Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe) para abrir delegaciones en Castellón y Elx y contar con un campo de tiro propio, así como para la reforma y mejora de las instalaciones de la unidad de Policía adscrita a la Generalitat en las tres capitales.

Valderrama ha avanzado que la nueva dirección general de Seguridad Pública tendrá, entre sus prioridades, el desarrollo normativo de la Ley de Coordinación de Policías Locales, así como la regulación reglamentaria de las bases y criterios generales para la selección, promoción y movilidad de los cuerpos de Policía Local y de la uniformidad y el uso de medios técnicos y defensivos.

EXIGE MÁS PLAZAS A MARLASKA

Respecto a la unidad de Policía adscrita, ha criticado que el Ministerio del Interior no haya dado respuesta a cubrir las plazas necesarias, a pesar de haber mantenido reuniones y remitido una carta al departamento de Fernando Grande-Marlaska.

Por su parte, la dirección general de Innovación e Investigación en Emergencias impulsará la incorporación de la inteligencia artificial y de nuevas aplicaciones tecnológicas para mejorar la toma de decisiones y optimizar recursos. También desarrollará herramientas de control del espacio aéreo en situaciones de emergencia.

En materia de formación en emergencias a la ciudadanía, continuará el Programa de Prevención frente a las Emergencias y Compromiso Activo Colectivo (Pecac), que se desarrolla en el ámbito escolar en coordinación con la Conselleria de Educación y en colaboración con instituciones y entidades sociales como el Cermi.

BORRADOR DEL REGLAMENTO DE FESTEJOS TAURINOS

Por otro lado, el titular de Interior ha explicado que el borrador del Reglamento de Festejos Taurinos Tradicionales ya se ha sido remitido a la Abogacía de la Generalitat para su informe jurídico. Actualiza el decreto de 2015 para abordar el control de menores o "criterios de bienestar animal", con el objetivo de "reforzar la seguridad jurídica, mejorar la protección de los participantes y garantizar la continuidad de un festejo profundamente arraigado".

Como balance del último año, Valderrama ha destacado las acciones para hacer de los bomberos forestales un cuerpo más estable, formado, equipado y "en breve, plenamente operativo los 365 días del año”. Ha recordado que se ha eliminado definitivamente la estacionalidad con la conversión en anuales de las 16 unidades de refuerzo y que se han incrementado de 40 a 56 las unidades terrestres, con lo que cerca de 200 efectivos han pasado a prestar servicio todo el año.

LA IZQUIERDA LE ACUSA DE "ENCUBRIR" LA GESTIÓN DE LA DANA

Entre las intervenciones de los grupos, Alicia Andújar (PSPV) ha acusado a Valderrama de haber puesto "todo el empeño en encubrir" la gestión de la dana. "Pasará a la historia como el conseller que se dedicó a tapar los errores que tuvieron como resultado la muerte de 230 personas", le ha espetado, y le ha preguntado si también "va a encubrir" al conseller Miguel Barrachina, "el que no vigiló la presa de Buseo", así como al alcalde de Jérica, investigado por supuestas agresiones sexuales a dos menores.

Mientras, Jesús Pla (Compromís) ha afeado al conseller que en los presupuestos de 2025 pactados con Vox hayan reducido las ayudas a los municipios para realización de planes de emergencia, ha denunciado que no han cumplido "nada de lo prometido" y ha considerado "increíble" que desde el Consell "saquen pecho" de la unidad de alerta temprana y ha replicado: "Sería unidad porque era una persona".

Desde Vox, David Muñoz ha confiado en que Valderrama asuma "en primera persona" el compromiso del 'president' de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, de realizar pruebas de edad "a todos los menas bajo la tutela de la Generalitat" y ha acusado a estos menores de ser "responsables del aumento de la inseguridad". "Se acabaron los privilegios, van a dejar de vivir mejor que nuestros jóvenes", ha proclamado.

Y Verónica Marcos (PP) ha considerado de "muy poca vergüenza" que "una mujer socialista hable de encubrimiento" y ha acusado al PSPV de intentar "sacar rédito político de la peor tragedia que hemos vivido los valencianos". "Era muy previsible que siguieran machacando para generar cortinas de humo y tapar toda su basura y toda la corrupción del señor Sánchez", ha afeado a Andújar.

En su réplica, Valderrama ha prometido abordar la inmigración "con serenidad, responsabilidad y sin negar en ningún momento la realidad" porque se trata de un fenómeno "real, presente en todas las ciudades" y que no se soluciona "ni con negacionismo ni con demagogia". Y sobre la investigación de la dana, ha garantizado que su departamento "ha estado y estará siempre" a disposición de las autoridades judiciales y ha defendido que ha actuado siempre "con absoluta transparencia y responsabilidad".