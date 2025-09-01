Valderrama garantiza el "compromiso firme" del Consell con los bomberos forestales y promete "máxima colaboración"

Hace balance de la presente campaña de incendios: la Comunitat ha sufrido 216 fuegos que han afectado a 739,97 hectáreas

VALÈNCIA, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Emergencias e Interior, Juan Carlos Valderrama, ha asegurado que el dispositivo de bomberos forestales de la Generalitat ha sido este ejercicio "el más completo de los últimos años" y ha garantizado que el "compromiso firme" del Consell es seguir mejorándolo, "no solo en cuanto al número de efectivos, sino también en medios materiales", un proceso que se llevará a cabo, ha prometido, con "la máxima colaboración y participación y las mayores garantías".

Así lo ha expuesto en su comparecencia en la Diputación Permanente de Les Corts Valencianes para dar cuenta de la gestión de los incendios forestales que se han producido durante este verano en la Comunitat Valenciana, solicitada por el PSPV, Compromís y Vox, en la que ha asegurado que acudirá a comparecer "las veces que sea necesario" con "transparencia y normalidad".

Valderrama ha reivindicado que la Generalitat desarrolla "la mayor apuesta de la historia" por el servicio de bomberos forestales, tanto en personal, equipamiento, vehículos, formación e infraestructuras, y ha hecho hincapié en que, pese a las "dificultades", el dispositivo de 2025 ha sido "el más completo en años, no solo en verano, todo el año".

Dicho esto, ha afeado al PSPV que trate de "manipular y falsear o tratar de dar algún tipo de lección" en esta materia. "Llevan todo el verano con un discurso torticero, irresponsable y que deja muy claro que no están aquí ni para mejorar el servicio ni para aportar nada útil a la sociedad valenciana que no sea el choque y el enfrentamiento".

A su juicio, el socialismo valenciano "está más a la estrategia y el tacticismo de sostener el 'sanchismo' que a defender y proteger los intereses de la Comunitat Valenciana", lo que, en materias como emergencias, "demuestra que su preocupación es puro marketing o puro teatro".

"HITOS"

Entre los "hitos" conseguidos este 2025, Valderrama ha reivindicado que todas las unidades de refuerzo han pasado a ser anuales, acabando con la "estacionalidad", y ha sacado pecho de la finalización del proceso de estabilización, "que se debería haber realizado en el 2021". También ha valorado la aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo que incrementa el personal del servicio en 315 personas que vendrán a conformar el denominado tercer turno.

Además, ha defendido la "apuesta clara" por la formación para todo el colectivo a través del Ivaspe, una entidad que el Botànic "dejo abandonada", al tiempo que ha avanzado que a partir de mediados de septiembre se realizará formación para nuevas incorporaciones a más de 250 personas. Y ha destacado la renovación de la flota del servicio.

Respecto a las instalaciones de los bomberos forestales, ha avanzado que la Conselleria de Emergencias e Interior ultima un Plan de Actuación "no solo para la reforma y adecuación" de las bases, sino también para implementar nuevas en la Comunitat Valenciana: ya se han iniciado las obras del nuevo parque de Olocau, está en marcha la nueva base de Benagéber y "en breve" estará en funcionamiento la nueva base de Torremanzanas.

Valderrama, que ha señalado que todos estos "hitos" marcan "un antes y un después" en el servicio de bomberos forestales, ha censurado las "acusaciones" lanzadas en las últimas semanas desde el PSPV, que a su juicio son "la excusa que se han buscado para organizar este debate e intentar seguir la estela del 'sanchismo' para tratar de hacer política, nunca mejor dicho, de tierra quemada".

"Acusan de inoperatividades y de falta de personal, pero reflejan una actitud de notoria insolencia unida a una marcada ignorancia. Hoy escenifican hasta el esperpento esta preocupación, pero, sinceramente, creo que les debería ruborizar y reconocer lo absurdo de su comportamiento al ver lo que ocurría en otros veranos con grandes incendios mientras ustedes gobernaban", ha afeado a los socialistas.

CAMPAÑA DE INCENDIOS

Por otro lado, respecto a la campaña de incendios de este año, Valderrama ha concretado que, con datos provisionales, se han producido 216 incendios forestales que han afectado a 739,97 hectáreas. En cuanto a las causas, 92 han sido provocados por rayos, 68 han sido intencionados, 27 por negligencias, 10 por causas accidentales y 19 por causas desconocidas.

Del total de hectáreas afectadas, el 92% se han producido en julio y agosto, concentradas principalmente en tres incendios: Ibi, Villena y Teresa de Cofrentes. Sobre el primero, el conseller ha defendido la "respuesta inmediata, contundente y eficaz" frente a los "fantasmas sobre la falta de recursos". "Pero ni mucho menos", ha recalcado.

En cuanto al de Ibi, ha resaltado que la "participación conjunta, la colaboración y la coordinación de todos los dispositivos" permitieron contener el fuego. Y el "más importante", el de Teresa de Cofrentes, ha considerado "no solo acertado, sino oportuno" el despliegue ante la "enorme complejidad" que presentaba. Pese a ello, ha reivindicado la "rápida actuación" con "la máxima intensidad y profesionalidad, pero sobre todo colaboración y coordinación de todas las administraciones".

En definitiva, Valderrama ha valorado que la "contundencia en la movilización inicial", la "anticipación ante posibles escenarios complejos de posibilidad de gran afectación a masa forestal y parques naturales" y la "colaboración y coordinación ejemplar e impecable" han permitido dar "una respuesta efectiva".

"BOMBEROS, SÍ; TOREROS, NO"

Entre las intervenciones de los grupos, José Muñoz (PSPV) ha denunciado que el 70 por ciento de las unidades de bomberos forestales están "incompletas" este verano y ha reprochado al conseller que se haya "olvidado" en su intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), "rompiendo la unidad y el trabajo de coordinación" entre el Gobierno y la Generalitat.

"Quien pone en peligro a las personas que hacen frente a los incendios son ustedes. Así que menos frases bonitas, menos agradecimientos y más cumplir con las reivindicaciones de aquellos que se juegan la vida", ha sostenido. Además, ha calificado de "inaudita" la comparecencia por haberse dedicado Valderrama a "hacerle oposición a la oposición", al tiempo que ha criticado que no haya comparecido el 'president' de la Generalitat: "Usted no debería comparecer aquí. Quien debería estar es Carlos Mazón".

Mientras, Isaura Navarro (Compromís) ha expuesto al conseller la falta de personal y recursos que denuncian los propios bomberos forestales y le ha pedido responsabilidades. "Necesitamos respuestas y soluciones", ha asegurado. También ha lamentado que el conseller se haya centrado "más bien en hacerle la réplica al PSOE" y le ha afeado que no se haya referido al cambio climático. "Bomberos, sí; toreros, no", ha resumido.

Por el contrario, José Mª Llanos (Vox) ha pedido "no desviar la atención sobre lo que se puede prevenir, lo que se puede evitar y lo que podría haber pasado" y ha preguntado al conseller "si se han realizado o no las labores de limpieza imprescindibles o los cortafuegos necesarios". "Hay que dar gracias al cielo porque no hemos tenido este verano incendios de gran magnitud", ha asegurado. Además, ha cargado contra el "fanatismo climático" y ha señalado que la prevención "no es una opción, es una obligación".

Y Laura Chulià (PP) ha resaltado que la presente campaña de incendios forestales alcanza "la cifra más baja de la última década" de hectáreas quemadas y ha defendido la gestión del Consell, que está "reforzando los servicios de emergencias desde el inicio de su andadura". "Hemos pasado de la precariedad y la inoperatividad heredadas del Botànic a la estabilización de casi 300 plazas", ha concretado.