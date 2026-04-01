Valderrama no se pronuncia sobre el audio manipulado de Aemet y subraya su "creencia firme en la independencia judicial"

Archivo - El conseller de Emergencias e Interior de la Generalitat, Juan Carlos Valderrama, en una imagen de archivo - Rober Solsona - Europa Press - Archivo

VALÈNCIA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Emergencias, Juan Carlos Valderrama, ha rechazado pronunciarse en el pleno de Les Corts sobre la causa en la que se investiga la filtración del audio manipulado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) del día de la dana, además de subrayar su "creencia firme en la independencia judicial".

Así lo ha manifestado en respuesta a una pregunta del PSPV en la sesión de control un día después de que el subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, reconociera a la jueza de Llíria (Valencia) que instruye el procedimiento que fue Presidencia de la Generalitat quien pidió el audio del día de la dana correspondiente a parte de una conversación entre una funcionaria de Aemet y una técnica del servicio de Emergencias 112 y que se filtró a los medios de comunicación manipulado.

La diputada socialista Alicia Andújar ha recordado que este audio incompleto fue "difundido en las redes sociales de Carlos Mazón", quien fuera 'president' de la Generalitat durante la dana, "y del Partido Popular".

"Esa grabación manipulada fue utilizada después para tapar la nefasta gestión de la dana y proteger a Mazón. ¿Va a abrir una investigación para esclarecer estos hechos gravísimos?", ha preguntado a Valderrama.

En su respuesta, el conseller ha reiterado que "este Consell tiene máximo respeto a los procesos judiciales en marchas y cree firmemente en la independencia judicial".

"Por eso no comentamos actuaciones judiciales, no criticamos resoluciones judiciales y no señalamos a los jueces como sí hacen ustedes", ha recalcado a la diputada socialista.

Y le ha exigido: "Dejen de jugar con la justicia y con la confianza de todos los ciudadanos y dejen de intentar socavar nuestra democracia. Porque con la justicia, señorías, no se juega: se respeta o se traiciona, y este Consell la respeta. ¿Puede usted decir lo mismo?".