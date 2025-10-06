València abre el plazo para pedir ayudas a la vivienda para colectivos vulnerables y mujeres víctimas de violencia

El Ayuntamiento abre el plazo para pedir ayudas a la vivienda para colectivos vulnerables y mujeres víctimas de violencia - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha abierto este lunes el plazo para pedir ayudas la vivienda, que ascienden a 1.236.510 euros, para colectivos vulnerables y mujeres víctimas de violencia y de trata, que finalizarán el próximo 1 de diciembre, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Al respecto, el concejal de Urbanismo, Juan Giner, ha destacado que estas subvenciones permitirán soluciones habitacionales a mujeres víctimas de violencia de género, víctimas de trata con fines de explotación sexual, víctimas de violencia sexual, así como a otros colectivos vulnerables tales como las personas en riesgo de desahucio de su vivienda habitual o personas en situación sin hogar.

Las subvenciones cubren gastos de alquiler, entrada, deudas, suministros o alojamiento provisional producidos entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2025 y son compatibles con otras similares concedidas por otras administraciones. La propuesta de concesión y la cuantía de la ayuda se determinarán de acuerdo con el informe emitido por los servicios sociales.