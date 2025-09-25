València acoge el XII Congreso Nacional de AMPSI, la mayor asociación de mujeres profesionales del sector inmobiliario

Archivo - Edificio de viviendas en venta - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

Asistirán más de cien profesionales para "compartir conocimiento, inspirar nuevas estrategias y reforzar la visibilidad de la mujer"

VALÈNCIA, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Asociación de Mujeres Profesionales del Sector Inmobiliario (AMPSI), la organización referente en España y la más grande de Europa en este ámbito, celebra este viernes y sábado en València su XII Congreso Nacional bajo el lema 'Impulsando el cambio, liderando juntas'.

Así, durante dos intensas jornadas más de cien mujeres profesionales del sector inmobiliario procedentes de toda España se darán cita para "compartir conocimiento, inspirar nuevas estrategias y reforzar la visibilidad de las mujeres en el mercado inmobiliario", según ha informado la organización en un comunicado.

El Congreso reunirá a líderes empresariales, formadores, consultores, arquitectos y referentes internacionales, con un programa que combina "análisis de mercado, digitalización, liderazgo y experiencias transformadoras". El programa también incluye talleres formativos de "alto impacto", como el que será impartido por Level UP, espacios de networking estratégico y una reunión internacional que permitirá comparar tendencias del mercado inmobiliario de distintos países.

Asimismo, en el transcurso del Congreso se presentará la obra colectiva 'Habitadas', el primer libro de historias inspiradoras de mujeres del sector inmobiliario y cuyos beneficios se destinarán a una ONG.

La presidenta de AMPSI y una de las coautoras de esta obra inédita, Ana Luengo, ha explicado que se trata de 14 historias de mujeres valientes, procedentes de distintas zonas de España, Europa y de Latinoamérica, con diferentes edades y estilos, "no solo en su faceta como profesionales, sino también para conocerlas desde su infancia y cuáles han sido los desafíos que han superado en silencio o desde la trinchera del día a día, y cómo su trabajo ha contribuido a transformar vidas, barrios y ciudades".

IMPULSO A LA TRANSFORMACIÓN DEL SECTOR

Asimismo, la presidenta nacional de AMPSI, Ana Luengo, ha subrayado que este Congreso es "mucho más que un encuentro anual: es un altavoz de innovación, un espacio de sororidad y un motor de cambio para todo el sector inmobiliario". "Las mujeres estamos liderando la transformación con visión, talento y compromiso", ha recalcado.

De este modo, ha destado que València será durante dos días "la capital del liderazgo femenino en el sector inmobiliario con un objetivo "claro: Compartir conocimiento, reforzar alianzas estratégicas y demostrar que el futuro del sector pasa por la diversidad y la colaboración".

Entre los ponentes que participarán destacan Alberto Padilla (Fotocasa), con la radiografía del mercado de la vivienda; Cecilia Morales (Tudextra), que creará en directo una mini app de inteligencia artificial; y Cristina de Arozamena, reconocida entre las cien líderes del desarrollo humano en España, que expondrá una ponencia motivacional sobre liderazgo.

Del mismo modo, intervendrán Beatriz Arroyo, organizadora del Foro Nacional de Home Staging, junto a referentes de FADEI, Agalín y Asicval, en la mesa del sector inmobiliario; Diamantina Centeno y Gerardo Salvador Comino, presentando 'Habitadas', el primer libro colaborativo escrito por socias de AMPSI.

Asimismo, se contará con intervenciones internacionales de Tammy Noll-Adams (Presidenta del Women's Council of REALTORS en EE.UU.), junto a representantes de Perú, Argentina y Colombia.