València activa el protocolo de contaminación por los incendios e intrusión de partículas saharianas

El Ayuntamiento de València ha activado el protocolo de contaminación tipo 1 debido a la intrusión de partículas saharianas y también de partículas procedentes de los incendios próximos. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA
VALÈNCIA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Ayuntamiento de València ha activado el protocolo de contaminación tipo 1 debido a la intrusión de partículas saharianas y también de partículas procedentes de los incendios próximos.
Desde el consistorio recomiendan usar el transporte público, minimizar el consumo energético y evitar la práctica de ejercicio al aire libre a los niños, mayores de 65 años, personas con problemas respiratorios y embarazadas hasta que se restablezcan las condiciones óptimas de calidad del aire.
Igualmente, se pide no levar a cabo quema de rastrojos, matorral o pastos, hacer un uso responsable del aire acondicionado y no conducir dando acelerones.