Valencia y Alicante están mañana en aviso naranja por lluvias que pueden dejar 40 l/m2 en una hora

Archivo - Caída de un rayo en Tavernes de la Valldigna (Valencia) - EUROPA PRESS - Archivo

VALÈNCIA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El litoral y el interior sur de Valencia y el interior de Alicante están mañana a partir de las 12.00 horas en aviso naranja por tormentas y lluvias que pueden dejar 40 l/m2 en una hora que pueden ir acompañadas de rachas de viento muy fuertes y granizo, sin descartar que sea grande, según la predicción de Aemet.

Por su parte, la provincia de Castellón, el litoral de Alicante, y el interior norte de Valencia están en aviso amarillo ya que se revén unas precipitaciones de hasta 20 l/m2 y tormentas acompañadas de granizo y rachas de viento muy fuertes.

Además, el litoral de Valencia, de Alicante, y el sur de Castellón están en aviso amarillo por altas temperaturas que pueden alcanzar los 36º y no se descarta que se alcancen los 38-39 ºC de forma local. Además, el litoral de Valencia y Alicante también están en aviso amarillo por fenómenos costeros ya que se prevé vientos de componente oeste de 40 a 55 km/h y olas de 2 a 3 metros. En Valencia las rachas podrían superar los 80 km/h.