València se alza con el premio 'Ciudad del año' en los Food and Travel Magazine Awards

VALÈNCIA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

València se ha alzado con el premio 'Ciudad del Año' en la decimocuarta edición de los premios de la revista Food and Travel Magazine. Estos prestigiosos galardones, cuyos nominados y premiados son propuestos y votados por los propios lectores, reconocen la excelencia y los destinos más atractivos en los ámbitos de la gastronomía y los viajes, según ha informado el Ayuntamiento en un comunicado.

La concejala de Turismo, Innovación e Inversiones y presidenta de la Fundació Visit València, Paula Llobet, ha recogido el premio en el marco de la Feria World Travel Market y ha destacado: "Este reconocimiento, fruto del voto directo de los lectores británicos, confirma la proyección internacional de València como destino gastronómico de primer nivel y refuerza el posicionamiento de nuestra ciudad como destino cultural auténtico, sostenible, amable y mediterráneo en un mercado tan relevante como el británico".

La edición especial con los ganadores estará disponible a partir del viernes 28 de noviembre en tiendas Marks & Spencer, la mayoría de los establecimientos Waitrose, Sainsbury's, Booths y WHSmith en el Reino Unido. Con una tirada que alcanza a más de 31.000 lectores, Food and Travel Magazine es "una de las publicaciones británicas más influyentes entre los viajeros que eligen sus destinos a través de la gastronomía, la cultura y el estilo de vida", según las mismas fuentes.

Llobet ha señalado también que este reconocimiento es fruto del trabajo conjunto entre los chefs, los productores locales, comerciantes, las administraciones y la sociedad valenciana, que han sabido mantener viva la autenticidad y la calidad de nuestra oferta culinaria.

En este sentido, la concejala ha recordado que iniciativas como la Despensa del Mediterráneo, impulsada por la Fundació Visit València, contribuyen a visibilizar el valor del producto local y la sostenibilidad como ejes de la gastronomía valenciana. "Nuestra cocina es reflejo de nuestra cultura y de un estilo de vida mediterráneo que cada vez despierta mayor admiración fuera de nuestras fronteras", ha añadido.