València aprueba con el sí de PP y Vox y el rechazo de Compromís y PSPV la nueva normativa de apartamentos turísticos

Imagen del pleno ordinario de marzo 2026 celebrado en el Ayuntamiento de València. - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València ha aprobado este martes en el pleno ordinario de marzo, con el sí del equipo de gobierno de PP y Vox y el no de la oposición que forman Compromís y PSPV-PSOE, la nueva normativa para regular los apartamentos turísticos en esta ciudad.

De este modo, en la sesión plenaria se ha dado el visto bueno a la aprobación definitiva de la modificación puntual de la ordenación pormenorizada de las normas urbanísticas del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de València 'Regulación de los usos terciarios hoteleros'.

Antes de comenzar el debate de este punto del orden del día ha intervenido, en representación de la Federació d'Associacions de Veïnals de València (FAAVV), Paco Guardeño, miembro de la Comisión de Vivienda de esta entidad, para indicar que aunque la nueva normativa "recoge algunos aspectos" que las asociaciones vecinales han reclamado "insistentemente para poner límites al crecimiento turísticos" es una propuesta de regulación "llena de vacíos y excepciones".

Guardeño ha señalado que el documento da cuenta de cómo los apartamentos turísticos están creciendo "en los últimos diez años a costa de la vivienda residencial y, muy especialmente, de la destinada al alquiler".

"Celebramos que por fin se reconozca (administrativamente hablando) que el crecimiento del turismo y, particularmente del alojamiento turístico, es un problema. Celebramos igualmente la teoría de los 'candados' que establecen unos límites máximos por distrito, barrio o manzana --para este tipo de residencias temporales--, poco más podemos celebrar" porque "sigue habiendo más de 9.000 apartamentos turísticos fuera de la ley", ha expuesto.

El representante vecinal ha destacado así que "la principal oferta de alojamiento turístico de la ciudad --casi el doble que el alojamiento en hoteles-- se mueve en la ilegalidad" y ha subrayado que ese es "el problema" que la normativa planteada y aprobada por el gobierno municipal "no resuelve", por lo que ha expresado el desacuerdo de la FAAVV y con la que no podemos estar de acuerdo. Hará mas ingobernable, si cabe, el problema", ha apuntado.

"Esta regulación no es restrictiva porque no concreta medios ni instrumentos para perseguir y sancionar los incumplimientos", ha agregado Paco Guardeño, que ha censurado que "no hace públicos los censos de los apartamentos legales ni aproximadamente los supuestamente cerrados o sancionados". Del mismo modo, ha apuntado que "habilita el alquiler vacacional en todos los edificios sin posibilidad de queja o denuncia" y ha dicho que "sigue manteniendo la barra libre que hay habilitada en Ciutat Vella".

El edil de Urbanismo y Vivienda, Juan Giner (PP), ha asegurado durante el debate del pleno que con la normativa aprobada para la regulación de los apartamentos turísticos en la capital valenciana el actual ejecutivo local "pone orden" con "hechos" en este ámbito. "València aprueba la normativa más restrictiva de toda España en materia de apartamentos turísticos", con "tres candados simultáneos que bloquean en la práctica la apertura" y "con un 98 por ciento de vivienda blindada para el uso residencial", ha remarcado.

Giner ha subrayado que el equipo de gobierno que lidera Catalá "inspecciona de manera coordinada con la Policía los apartamentos turísticos; da traslado de la información a la Agencia Tributaria; actúa con tolerancia cero frente a los apartamentos turísticos ilegales" e "incrementando, ni más ni menos que en un 600 por ciento, las órdenes de cese". "Nosotros lo tenemos claro: defendemos a los vecinos, defendemos el comercio y defendemos una ciudad para vivir", ha asegurado.

"CIUDAD TENSIONADA"

El portavoz del PSPV-PSOE, Borja Sanjuan, ha hablado del crecimiento de los apartamentos turísticos --especialmente de "la oferta ilegal, que es la mayoritaria", ha dicho-- y de las plazas hoteleras en la ciudad en los últimos años, además de destacar el incremento que ha experimentado el precio de compra y de alquiler de la vivienda habitual. "València, diga lo que diga el Ayuntamiento y la Generalitat, es una ciudad tensionada en materia de vivienda", ha afirmado.

Sanjuan ha señalado que los vecinos esperan que las administraciones públicas garanticen su derecho a seguir viviendo en la capital valenciana, limiten los precios y cierren apartamentos turísticos. No obstante, ha lamentado que la regulación aprobada en el pleno "no solamente no va a cerrar ni un solo apartamento turístico de aquellas zonas que ya están saturadas, sino que la propuesta es que se sigan abriendo en aquellos barrios que el Ayuntamiento considera que aún no están saturados", ha expuesto.

El portavoz socialista ha considerado una "tomadura de pelo" los 'candados' fijados en la nueva norma y ha indicado que "como no se cruzan datos con la Generalitat ni con las empresas certificadoras, habrá privadas que van a poder dar licencias sin aplicar los candados del Ayuntamiento". "Lo que están haciendo, permitiendo 5.400 apartamentos turísticos más, es amnistiar los que con el registro único del Gobierno de España se vendrían ilegales. No tienen ningún interés en cerrar, tienen interés en que se abran también en los barrios de los trabajadores·", ha dicho al gobierno.

"ESPECULACIÓN"

La portavoz de Compromís, Papi Robles, ha resaltado también el incremento el precio de la vivienda residencial, ha censurado que el ejecutivo local esté "permitiendo la especulación a puerta ancha" y una "invasión de apartamentos turísticos" y plazas de ese tipo y ha reclamado cifras "para saber cuál es la realidad". Ha acusado a los miembros del gobierno de ser "especialistas en esconder" esos números y ha remarcado que no ve "ni rastro" de "cómo se van a cerrar apartamentos turísticos ilegales".

"La normativa que plantean es que se continúen abriendo más apartamentos turísticos y que haya más plazas hoteleras", ha lamentado Robles. "Lo que están haciendo es dejar barra libre a la especulación", ha insistido. "Se ha de hacer una suspensión indefinida de más licencias turísticas" y "cumplirla de verdad, no la moratoria que tenemos. Hemos de tender a la eliminación progresiva, tenemos más de las que podemos soportar", ha resaltado.

Juan Giner ha considerado que los argumentos de la oposición son "puro ruido para tapar su propia irresponsabilidad" porque "fueron Compromís y PSPV los que permitieron la barra libre, abrieron la puerta a la proliferación descontrolada de apartamentos turísticos y miraron hacia otro lado mientras expulsaban a vecinos de sus barrios".

"Así que menos lecciones de quienes generaron el problema. No pueden venir ahora a pretender liderar la solución, quejándose de los apartamentos turísticos en planta baja cuando modificaron el planeamiento haciendo un llamamiento general" a eso.

"UN HITO"

Tras el pleno, la alcaldesa ha reiterado que la normativa aprobada es "la más restrictiva de España" y ha asegurado que representa "un hito". "Responde a una estrategia enmarcada en un proyecto de ciudad que quiere cambiar de paradigma: respetar el derecho a vivir en ella y elegir el tipo de turista que viene. Y que no apuesta por el turismo de cantidad sino por el de calidad", "urbano y que respete la convivencia", ha manifestado, además de rechazar el "turismo low cost" y "poner a los vecinos en el centro".

Catalá ha defendido el trabajo para desarrollar la normativa aprobada, para que no sea "vulnerable", evitar que pueda ser "tumbada por los tribunales" y hacerla "duradera en el tiempo". La primera edil ha señalado que "la principal prioridad" y la "novedad" es "regular las plazas turísticas" en general. "Hemos regulado el máximo de plazas turísticas que va a tener València en apartamentos, hoteles, hostales", ha precisado, además de decir que esta es la primera ciudad con esa regulación y remarcar que "va a ser muy difícil abrir" un apartamento "más".