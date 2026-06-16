València beca un estudio para reconstruir la historia de las cruces de la ciudad

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VALÈNCIA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de València mantiene abierto el plazo de solicitud para la Beca de Arqueología José Llorca 2026-2027 hasta el próximo 29 de junio. Esta convocatoria, que rinde homenaje con su nombre al primer responsable del SIAM (Servicio de Investigación Arqueológica Municipal), está dotada con 8.000 euros. Y en esta edición, está destinada al estudio arqueológico y documental de las cruces de término de la ciudad, según ha informado el consistorio en un comunicado.

Concretamente, el objetivo de esta beca, que tendrá una duración de ocho meses no prorrogables, es impulsar un estudio arqueológico y documental "exhaustivo" para inventariar, catalogar e identificar las cruces de término que resisten el paso del tiempo tanto en la ciudad de València como en sus pedanías.

"Este estudio permitirá avanzar en el conocimiento, la documentación y la difusión de estas piezas singulares del patrimonio histórico de València, que en su origen marcaban los lindes del municipio y cumplían una función religiosa", ha detallado el concejal de Acción Cultural, Patrimonio y Recursos Culturales, José Luis Moreno, quien ha destacado que "aunque actualmente parezcan un simple adorno del paisaje urbano, en el pasado tuvieron una enorme relevancia histórica y simbólica para la ciudad".

El trabajo previsto permitirá conocer cuáles son las cruces existentes actualmente en València, su ubicación, su estado y sus características. Algunas se encuentran en lugares muy visibles, como medianas de autovías o el centro de determinadas calles.

En algunos casos, son más fácilmente distinguibles porque aparecen cubiertas por un templete. También presentan tamaños y configuraciones diversas, "lo que refuerza el interés de su estudio individualizado", ha explicado el edil.

Según las bases de esta convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) y en la sede electrónica del Ayuntamiento, pueden optar a esta beca quienes están en posesión de una licenciatura en Geografía e Historia, en Historia o en Historia del Arte, o de un grado en Historia, en Arqueología o en Historia del Arte.

El jurado valorará, además, la formación y experiencia en el manejo de herramientas SIG, bases de datos y programas de tratamiento fotográfico o fotogrametría, conocimientos especialmente relevantes para el desarrollo de los trabajos de documentación, localización y análisis de las cruces de término.

La persona beneficiaria realizará el estudio de las cruces de término de València, bajo la dirección del personal técnico municipal, con la georreferenciación de cada cruz y la incorporación de la información topográfica al Sistema de Información Geográfica municipal (SIG), "para facilitar su consulta, difusión, gestión y conservación por parte del Ayuntamiento".

"Con esta convocatoria, el Ayuntamiento impulsa una línea de trabajo orientada a mejorar el conocimiento del patrimonio arqueológico y documental de la ciudad, así como a facilitar que la ciudadanía pueda reconocer y valorar elementos históricos que forman parte de la memoria urbana de València", ha reiterado Moreno.