València busca proyectos artísticos comprometidos con el cuidado medioambiental

VALÈNCIA 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La convocatoria nacional impulsada por el Ayuntamiento y Periscopio València para seleccionar diez proyectos artísticos que conecten la cultura con la naturaleza para promover un mundo más sostenible permanecerá abierta hasta el próximo viernes, 5 de noviembre.

El concejal de Acción Cultural y Recursos Culturales, José Luis Moreno, ha informado de la ampliación de este plazo que se ha realizado "para facilitar una mayor participación", según ha indicado el consistorio en un comunicado.

"Se trata --ha continuado-- de un certamen dirigido a personas y entidades de cualquier disciplina artística, para que presenten desde propuestas sociales o urbanas hasta proyectos de integración o divulgación, siempre que tengan como eje central el vínculo entre creación y medioambiente".

El Ayuntamiento de València y Fundación Contemporánea seleccionarán diez de estos proyectos que se presentarán en la primera de las jornadas de Periscopio València, el próximo 19 de noviembre, en el Teatre El Musical y en un visionado privado ante un jurado especializado.

Asimismo, el proyecto ganador tendrá un papel destacado en la mesa 'Cultura y Naturaleza: Nuevas formas de habitar el mundo' que se celebrará el día 20 de noviembre.

"Todos los proyectos finalistas recibirán asesoramiento personalizado de expertos nacionales y locales del sector cultural, así como visibilidad en los canales de comunicación de la Fundación Contemporánea y del Ayuntamiento de València", ha agregado el concejal, quien ha aprovechado la ocasión para hablar de la tercera edición de Periscopio València.

Este encuentro nacional de gestores y profesionales de la cultura organizado por el Ayuntamiento de València y Fundación Contemporánea se celebrará los días 19 y 20 de noviembre en el Teatre El Musical y centrará su atención en el vínculo entre la cultura y la naturaleza.

Moreno ha destacado que "esta edición pone el foco en proyectos locales con impacto real, pero sin perder la conexión con referentes nacionales e internacionales que enriquecen el debate".

Por su parte, la directora de Fundación Contemporánea, Sara Magán, ha señalado que "hoy más que nunca, la cultura se erige como refugio climático" y ha subrayado que "Periscopio quiere visibilizar el papel de la cultura como aliada imprescindible para repensar nuestra relación con el planeta".

La convocatoria está ya abierta y los proyectos pueden inscribirse en la página web.