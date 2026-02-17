'València, Cap i Casal', nuevo lema institucional del Ayuntamiento

La alcaldesa de València, Maria José Catalá, presenta el nuevo lema institucional del Ayuntamiento, 'València, Cap i Casal', - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

'València, Cap i Casal' es lema institucional que a partir de ahora empleará el Ayuntamiento de València para identificar la ciudad junto a una imagen con el escudo municipal, con las cuatro barras de la Corona d'Aragó y las dos 'eles' coronadas en referencia a su condicione de "doblemente leal".

La alcaldesa de València, María José Catalá, ha presentado este martes el nuevo eslogan que, ha recalcado, "no es un lema impuesto, sino que supone acoger el sentir de la gente, una expresión utilizada comúnmente y que ahora será el lema institucional del Ayuntamiento".

Así, ha destacado que el lema, cuyo diseño se ha encargado a la empresa Síntesis y Acción y que emplea la tipografía exclusiva 'Redoneta', es un término que funciona bajo "una doble vertiente": "la del honor y la responsabilidad". "Y se añade una tercera dimensión: orgullo. Orgullo de lo que hemos sido, de lo que somos y de nuestra legítima ambición de ser".

"'València, Cap i Casal' va más allá de la simple construcción de un lema institucional; es una declaración de identidad y una afirmación de liderazgo, moral y real", ha destacado la alcaldesa en el acto, celebrado en el Museo Histórico Municipal de la Casa Consistorial.

Así, ha recalcado: "Cap es cabeza, liderazgo, vanguardia. Es meta y es eje vertebrador. Casal significa casa, hogar, territorio, sede compartida. València es las dos cosas. Es capital que lidera y es casa que acoge. Es referente económico y empresarial, y es también identidad cultural y emocional. Es innovación y es tradición. Es razón y es corazón". "Somos herederos de una gran historia, pero, sobre todo, somos protagonistas de un gran futuro. Y en un mundo cada vez más globalizado, la identidad es una fortaleza", ha apostillado.

El lema ha sido diseñado por el equipo multidisciplinar de la empresa valenciana Síntesis y Acción, en coordinación con la sección municipal de Normalización Documental e Imagen Corporativa, con la ayuda del profesor Rafa Jordán en la tipografía y a partir de la sugerencia del veterano periodista Francisco Pérez Puche, uno de los dos cronistas oficiales de la ciudad.

Al respecto, el responsable de Síntesis y Acción, Javier Ruiz, ha señalado: "Ahora vemos el lema y parece que siempre había estado ahí. València es Cap i Casal y todo lo que ello lo significa. Quizás lo más importante de este lema, su mayor acierto, es que siempre estuvo ahí, que nos representa a todos, que es inherente a nuestra ciudad y a la acción de nuestro Ayuntamiento", ha afirmado.

"LA INSPIRACIÓN LLEGÓ"

Para la definición final del lema, ha explicado que consultaron "en nuestras raíces, en los mensajes de la Exposición Regional de 1909, en nuestro himno, en documentos históricos, en los archivos de Les Corts y del propio Ayuntamiento, con profesores de Historia de la Universitat de València, con cronistas. Y un día, trabajando, como siempre ocurre, la inspiración llegó. Y cuando llegó, nos convenció a todos", ha recalcado.

La tipografía 'Redoneta', diseñada y empleada en el lema de manera exclusiva, es de carácter acogedor y familiar. En palabras de sus creadores, "la composición circular de la letra transmite amabilidad y carisma, es clara y equilibrada, optimista y abierta, con un grosor de trazo homogéneo y estable comunica integridad y serenidad".

Por su parte, Francisco Pérez Puche, cronista oficial de la ciudad, ha recordado que "la atribución de cabeza o capital del Reino de Valencia a la ciudad es muy antigua" y que ya "se cita la crónica de Jaume I, la que él dictaba personalmente, como el primer lugar donde València aparece como 'cap de tot el regne'. Es en la entrada 286 de esa crónica real y no lo dice el rey, lo dicen los demás".

Para la difusión del lema a la ciudadanía, el Ayuntamiento ha recurrido a pequeñas empresas valencianas para producir los materiales expositivos institucionales que irán apareciendo en los próximos días por las calles y plazas del 'cap i casal'.

"ANONADADA POR EL DESPILAFARRO"

Por su parte, la portavoz de Compromís, Papi Robles, ha señalado sentirse "anonadada" por "el despilfarro" de gastar 10.000 euros de dinero público "en llamar 'Cap i Casal' al Cap i Casal". "Pensar que la alcaldesa se ha gastado 10.000 euros en poner 'Cap i Casal' debajo del logo del Ayuntamiento es sorprendente", ha reprochado.

En ese sentido, ha criticado: "A cualquier valenciano o valenciana que trabaje en esta ciudad le cuesta seis meses de sueldo ahorrar 10.000 euros y ver que se gastan esos 10.000 euros de dinero público simplemente para decir 'Cap i Casal' no tiene ningún sentido".

Por ello, ha lamentado que es "un claro ejemplo de despilfarro de recursos que no tiene absolutamente nada que ver con mejorar la vida de la gente". "Que llamar 'Cap i Casal' al Cap i Casal y que nos cueste a todos y todas 10.000 euros de nuestros impuestos y de nuestros ingresos es increíble", ha apostillado.

Del mismo modo, el portavoz socialista, Borja Sanjuan, ha criticado también el despilfarro y ha apuntado que este ayuntamiento y en concreto su alcaldesa y su gobierno "presumen de lo que carecen" porque "ser capital, ser cap i casal, no es solamente ponerlo en un eslogan que cuesta 10.000 euros".

"El momento de demostrar que València era cap i casal fue en la dana, cuando muchos municipios del área metropolitana se quedaron esperando la ayuda del Ayuntamiento de València y cuando llegaba antes la de otros ayuntamientos, como por ejemplo la de Getafe y en ese momento incluso el ayuntamiento quiso cobrar la solidaridad a los vecinos y vecinas del área metropolitana", ha reprochado.

Así, ha recalcado que ser 'cap i casal' no es "solo ponerlo en un eslogan, sino que hay que demostrarlo cuando las cosas se ponen feas" y, ha lamentado, "en ese momento el gobierno de la ciudad no estuvo a la altura" como "tampoco estuvo a la altura de los vecinos y vecinas que cruzaron el puente para ayudar". "Ahora llevarlo al eslogan suena casi a provocación", ha señalado.

Por ello, ha confiado: "Esperemos que si lo ponen y lo utilizan como 'claim' para la ciudad sea porque lo que han hecho es un propósito de enmienda y no solamente quieran buscar un significado vacío".