València celebrará un gran fin de semana pirotécnico por la Mare de Déu dels Desemparats

Disparo pirotécnico en imagen de archivo - AYUNTAMIENTO DE VALÈNCIA

VALÈNCIA, 7 May. (EURPA PRESS) -

La ciudad de València vivirá este fin de semana una intensa programación pirotécnica con motivo de la festividad de la Mare de Déu dels Desemparats, con dos espectáculos que convertirán la plaza del Ayuntamiento en el centro de la pirotecnia festiva, según ha informado el consistorio en un comunicado. La programación arrancará en la madrugada del sábado al domingo, a las 23:59 horas, con un gran castillo de fuegos artificiales a cargo de FX Caballer, bajo el título 'L'ofrena del foc'.

El espectáculo, con una duración de 7 minutos y 23 segundos, se concibe como una "propuesta inmersiva y de gran ritmo visual y sonoro". La 'mascletà' contará con 900 órdenes de disparo distribuidas en 26 posiciones de fuego repartidas por toda la plaza del Ayuntamiento, lo que permitirá rodear al público dentro del espectáculo mediante secuencias aéreas y terrestres sincronizadas.

La propuesta comenzará con potentes ritmos digitales y efectos de cambio de color visibles en todo el recinto, acompañados de elementos de crepitadoras, roncadoras e intermitencias luminosas. Posteriormente, el castillo evolucionará hacia una estructura compuesta por seis conjuntos rítmicos con lentejuelas amarillas, relámpagos, farfarelas, kamuros e intermitentes rosa, entre otros efectos.

El espectáculo culminará con un final "de gran intensidad", marcado por el colorido y el trueno, en un homenaje a la esencia más valenciana de la pirotecnia.

La programación continuará el domingo 10 de mayo con una 'mascletà' especial dedicada a la Mare de Déu dels Desemparats, que correrá a cargo de Pirotecnia Aitana bajo el título 'El càntic de la Mare de Déu'. El disparo contará con un total de 121,47 kilogramos de material reglamentado y tendrá una duración aproximada de 5 minutos, en los que se combinarán efectos de intensidad visual y sonora para rendir homenaje a la fiesta de la ciudad de València.

La propuesta artística estará marcada por el predominio del color azul, "símbolo de pureza, santidad, de la Inmaculada Concepción y del cielo, en una referencia directa a la Virgen", ha detallado el consistorio. Cada uno de los efectos pirotécnicos ha sido diseñado "para evocar la solemnidad, la emoción y el sentimiento colectivo de la fiesta".