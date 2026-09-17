València concederá a Ceuta la Medalla de Honor de la Ciudad "por su dignidad, por no rendirse"

Imagen del asentamiento de migrantes en la playa El Trampolínen de Ceuta. - Marcos Moreno - Europa Press

VALÈNCIA, 17 Sep. (EUROPA PRESS) -

La capital valenciana concederá este año la Medalla de Honor de la Ciudad al pueblo de Ceuta "por su dignidad, por no rendirse, por no tirar la toalla y por defender Ceuta y España". Así lo ha anunciado este jueves la alcaldesa de València, María José Catalá, durante el debate sobre el estado de la ciudad que se desarrolla esta jornada en el consistorio valenciano.

Catalá, que ha iniciado su discurso en esta sesión plenaria extraordinaria haciendo un balance de las lluvias que han afectado en las últimos horas a València, ha continuado su intervención hablando de Ceuta. "Desde aquí, todo nuestro cariño, todo nuestro apoyo y toda nuestra solidaridad" a la ciudad autónoma, ha expuesto la primera edil, tras la entrada masiva de inmigrantes que se registró en ella a finales de julio y ante su situación actual.

María José Catalá ha destacado que España y Ceuta también estuvieron "con València en el peor momento de su historia reciente", el de la dana de octubre de 2024, y ha manifestado su agradecimiento por ello, al tiempo que ha expresado su apoyo a los ceutíes en estos momentos.

"Hoy comparezco en el hemiciclo para dar cuenta del estado de la ciudad, pero no les engaño si les digo que una de las cuestiones que más valoro tras estos últimos tres años como alcaldesa de València es la importancia de la gratitud. Ser agradecidos, estar cuando nos necesitan, corresponder, no olvidar con el paso de los días, decir de vez en cuando no estás solo", ha expuesto.

En esta línea, ha señalado que sus "primeras palabras" en el pleno de este jueves iban a estar dirigidas para trasladar "un mensaje de solidaridad y cariño al pueblo de Ceuta". "Quiero decirles: no estáis solos". "Hay que estar con ellos. Y nosotros lo estamos. Lo que pasa en Ceuta, nos afecta", ha resaltado para anunciar más adelante la concesión a esta ciudad autónoma de la Medalla de Honor de la Ciudad de València.